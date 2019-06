Fabinho: "Acho que não seria convocado, mesmo com o título da Champions"

Meia não foi selecionado para a disputa da Copa América

O faturou o sexto título da após vencer o por 2 a 0, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, na tarde deste sábado (1), e um dos jogadores de destaque na campanha dos Reds foi Fabinho.

O brasileiro, que teve grandes atuações com a camisa do clube inglês não só na competição europeia, mas em toda temporada pelo Liverpool, não foi convocado para a . Após a conquista da "orelhuda", o meia falou pela primeira vez sobre o assunto.

"Acho que não ia mudar se o Tite convocasse na segunda-feira. A convocação foi depois do confronto com o , e acho que fui bem nos dois jogos. O critério que o Tite utilizou foi de jogadores que ele tem mais confiança, acho que eu não iria (para a Copa América)", afirmou em entrevista ao Esporte Interativo.

Fabinho celebrou a conquista da Champions League em sua primeira temporada pelos Reds. "Pra mim, pessoalmente, é a primeira temporada aqui e ter uma conquista com um clube como esse é indescritível", disse.

"Desde que entramos em campo, o ambiente foi incriíel, os torcedores merecem. Eles esperavam a conquista há bastante tempo e essa conquista é para eles, sem dúvida nenhuma", continuou.

"Hoje não tem descanso, vamos comemorar. O clube esperou tanto tempo, tem que comemorar. Amanhã vamos fazer festa com nossos torcedores em Liverpool. Nos sentimos em Anfield aqui", completou.

A conquista fez o meia lembrar de sua trajetória no futebol. "Na verdade, não foi fácil. Antes desta partida falava com meus pais eminha esposa e falávamos desde lá atrás, quando jogava no ... nesse momento lembro bastante deles, meus pais, esposa e irma", disse.