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O Brighton & Hove Albion acompanha de perto o atacante em ascensão da Juventus Adin Licina, após seu início de temporada impressionante por empréstimo na segunda divisão italiana. A equipe de Fabian Hurzeler enfrenta forte concorrência do RB Leipzig, da Bundesliga, e de rivais ingleses enquanto avalia uma possível investida no inverno pelo adolescente alemão.

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Brighton mira jovem promessa alemã

Segundo o TEAMtalk, Brighton e Leipzig incluíram o jogador de 19 anos das seleções de base da Alemanha em suas listas de possíveis reforços após acompanharem de perto seus dados de desempenho e suas atuações. Emprestado à Cremonese, da Serie B, nesta temporada, o jovem versátil já marcou dois gols e deu uma assistência atuando pela ponta direita ou como meia-atacante. Outros dois clubes não identificados da Premier League também estão “muito interessados” em contratá-lo.

Contratação sem custos garante lucro integral

Formado nas categorias de base do Bayern de Munique antes de se transferir sem custos para Turim em fevereiro de 2026, Licina tem contrato com a Juventus até 2029.

Como a Juventus o contratou sem pagar pela transferência, a venda do jogador representaria lucro integral em seu balanço, embora o Bayern tenha incluído no acordo uma cláusula que lhe garante 30% de uma futura venda.

Essa cláusula contribuiu para que sua avaliação subisse rapidamente desde o verão, chegando a cerca de 10 milhões de euros. Tanto o Brighton, que dá continuidade ao seu modelo comprovado de desenvolver jovens talentos sob o comando de Hurzeler, quanto o Leipzig consideram uma negociação no inverno viável, caso a Juventus aceite conversar.

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Interrupção do empréstimo complica saída no inverno

Embora nenhuma proposta oficial tenha sido apresentada até agora, o interesse crescente de clubes da Inglaterra e da Alemanha significa que a diretoria da Juventus terá de decidir em breve como lidar com o futuro imediato do jovem.

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Para autorizar uma venda em definitivo em janeiro, a Juventus precisaria encerrar antecipadamente o empréstimo de Licina à Cremonese, previsto para toda a temporada. A diretoria pode preferir que ele conclua a campanha na Serie B para avaliar melhor seu desenvolvimento.

Ainda assim, fontes indicam que o próprio meia está interessado na possibilidade de se testar na Premier League.

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Disputa pelo acesso influencia decisão em Turim

Por enquanto, Licina segue totalmente concentrado em ajudar a Cremonese a manter-se na disputa pelo retorno à Serie A. Seu desempenho nas próximas semanas determinará se os clubes ingleses e alemães interessados nele apresentarão propostas concretas quando a janela de transferências de inverno abrir, no próximo ano. Por outro lado, se mantiver sua rápida evolução, ele poderá convencer a Juventus a integrá-lo ao elenco principal no próximo verão.