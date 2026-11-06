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Fabian Hurzeler elogiou a resiliência psicológica do Brighton após a vitória suada por 1 a 0 sobre o Getafe na Liga Conferência da UEFA. O técnico destacou a capacidade da equipe de deixar para trás confrontos de grande repercussão no cenário nacional e encarar o ambiente hostil e de jogo duro das partidas europeias fora de casa.

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Brighton mantém retrospecto defensivo perfeito

O Brighton deu sequência à sua impressionante campanha continental na noite de quinta-feira, conquistando uma vitória apertada fora de casa contra o Getafe. O triunfo foi marcado pela disciplina tática e pela solidez defensiva: o Brighton terminou sem sofrer gols pela quinta partida consecutiva nesta edição da Conference League. O resultado deixa a equipe da Premier League em uma confortável quinta posição na classificação geral, de olho em uma campanha longa na fase de mata-mata.

Malick Yalcouye decidiu a partida ao marcar seu quarto gol na temporada e definir o confronto na Espanha. O jovem teve muito azar de não fazer dois gols, já que também havia acertado a trave durante uma atuação dominante no primeiro tempo. Embora a vantagem tenha permanecido mínima durante toda a noite, Hurzeler ficou satisfeito com a forma como sua equipe lidou com os desafios específicos impostos pelo adversário da La Liga.

“Foi o que esperávamos”, disse Hurzeler ao site oficial do clube. “Esses jogos da Conference League são diferentes. Você precisa superar uma defesa em bloco baixo. Precisa entender o que os adversários buscam na partida e, por isso, ter sempre paciência nesses jogos. Acho que fizemos isso hoje. Para ser sincero, não jogamos nossa melhor partida. Em alguns momentos, não fizemos as coisas simples no mais alto nível, mas, no fim, não sofremos gols pela quinta partida seguida neste torneio. Depois, marcamos o gol, e acho que merecemos vencer.”

Elogios à mentalidade de alto nível do elenco

Hurzeler destacou a força mental necessária para encarar uma viagem a um estádio espanhol hostil depois de grandes compromissos no futebol nacional. Ele elogiou os jogadores pela maturidade necessária para conquistar os três pontos apesar do desgaste intenso que costuma acompanhar um calendário movimentado no outono. O treinador acredita que essa capacidade de adaptação é um indicador importante da evolução da equipe nesta temporada.

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“É sempre importante encontrar soluções, e preciso elogiar muito minha equipe porque, no fim, são os jogadores que entregam em campo. Acho que também é uma questão de mentalidade. Você jogou duas vezes fora de casa contra o Manchester City e depois vai a Getafe. Em Getafe, você não sabe o que esperar. É um jogo fora de casa, em um ambiente muito barulhento e intenso, e você precisa estar preparado para isso”, explicou Hurzeler.

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Como lidar com a pressão das noites europeias

O ambiente no Coliseum estava intenso, como de costume, com os torcedores da casa fazendo muito barulho para desestabilizar os visitantes. O Brighton precisou lidar com longos períodos de posse de bola diante de uma defesa obstinada, que se recusava a deixar espaços. Hurzeler observou que, embora a atuação técnica não tenha sido perfeita, o resultado demonstrou o crescimento de seu elenco em um grande palco.

O sucesso na Europa muitas vezes exige uma abordagem psicológica diferente daquela necessária para enfrentar as exigências semanais da Premier League. O técnico alemão ficou particularmente impressionado com a adaptação dos jogadores ao ambiente em Madri, especialmente diante do calendário desgastante que tiveram recentemente em outras competições. A capacidade de conquistar resultados em jogos difíceis fora de casa está se tornando uma marca deste Brighton sob o comando de Hurzeler.

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Em busca de embalo para o mata-mata

Com mais uma partida sem sofrer gols, o Brighton mostra ser uma das equipes mais difíceis de superar na competição. A regularidade da linha defensiva tem dado a jogadores de ataque como Yalcouye a base para se destacarem. Hurzeler concluiu reconhecendo que, embora a atuação não tenha sido uma obra-prima, o resultado era a única coisa que importava em um ambiente tão desafiador. “Acho que meus jogadores fizeram isso hoje, não no mais alto nível, mas, nesses jogos, você precisa vencer, e foi o que fizemos hoje”, acrescentou o treinador.

A vitória mantém o Brighton em uma posição favorável para garantir a classificação automática às fases seguintes, evitando os possíveis riscos de disputar um confronto extra nos playoffs. Agora, o foco volta aos compromissos no futebol nacional, enquanto Hurzeler busca manter a boa fase em todas as frentes.