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O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, elogiou Ibrahim Osman, autor de dois gols, após o time, com oito mudanças, vencer o Universitatea Craiova por 4 a 0 na Conference League da Uefa, nesta quinta-feira. Depois da derrota de domingo para o Hull City, os donos da casa mantiveram a invencibilidade neste início de campanha europeia com uma atuação dominante no Amex.

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Brighton com oito mudanças domina os campeões romenos

Osman marcou duas vezes e deu uma assistência, enquanto o Brighton se recuperou da derrota por 2 a 0 para o Hull City e subiu para a segunda posição . Depois de completar para o gol o cruzamento de Jack Hinshelwood aos três minutos, o ponta ganês deu o passe para Charalampos Kostoulas marcar, após o gol de Maxim De Cuyper em um chute de cerca de 18 metros e a expulsão de Vladimir Screciu depois de revisão do VAR. Osman então fez o quarto, com um chute colocado, contra o Craiova, que até então estava invicto.

Hurzeler satisfeito com atuação profissional

Apenas De Cuyper, Pascal Gross e Chema Andres mantiveram suas vagas em relação ao time de domingo. Ainda assim, o Brighton dominou a partida, apesar de Femi Azeez ter chutado por cima do gol nos minutos finais.

Em entrevista ao site oficial do clube, Hurzeler disse: “Acho que começamos muito bem, e isso também foi muito importante para fazer o jogo parecer fácil, porque o primeiro gol, em especial, nos ajudou a forçar [o adversário] a abrir espaços.

“Isso nos deu mais espaço para trocar passes e mais oportunidades de atacar a área deles. Então, acho que fomos muito profissionais e mantivemos um bom nível no primeiro tempo. Depois, é claro, o cartão vermelho certamente nos ajudou a definir, ou a mudar, a estrutura do jogo.

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“No segundo tempo, criamos muitas chances. Não fiquei satisfeito por não termos sido decisivos e precisos o suficiente para convertê-las, porque acho que nosso nível caiu um pouco nesse aspecto. No geral, porém, vencer por 4 a 0 significa que fizemos muitas coisas bem.”

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Osman mostra a força do elenco do Brighton

Foi uma noite marcante para Osman, de 21 anos, que marcou seu primeiro gol pelo Brighton atuando pela esquerda. Hurzeler também fez três substituições no intervalo.

Ao elogiar a contribuição do jovem ponta, Hurzeler acrescentou: “Acho que ele teve uma atuação muito boa hoje.

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“Ele marcou o primeiro gol e criou várias outras oportunidades. Sabemos que sua maior qualidade é o um contra um, especialmente contra equipes que defendem em bloco baixo. Ter jogadores assim, fortes no um contra um, ajuda muito, e ele mostrou um estilo de jogo impressionante hoje.

“Além disso, fico muito feliz por ele entender cada vez mais como é importante continuar trabalhando duro para não sofrer gols. Como jogador de ataque, ele também tem essa responsabilidade, porque essa é sempre a base do nosso jogo. Então, no geral, foi uma boa atuação.”

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Brighton volta a jogar pelo campeonato nacional

O Brighton volta a campo pela Premier League contra o Newcastle United no domingo, com a confiança renovada após dar uma resposta à derrota para o Hull . Com Kaoru Mitoma e Yankuba Minteh ainda por voltar, o elenco de Hurzeler parece bem preparado para competir tanto no cenário nacional quanto no europeu. Manter essa boa forma fortalecerá a busca do time pela classificação direta.