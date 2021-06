Fã de Gerson, presidente do Marseille tentou levar jogador para a Juventus

Ao lado de Sampaoli, Pablo Longoria foi o principal responsável pela contratação do meio-campista pelo clube francês

A contratação de Gerson pelo Olympique de Marseille teve o treinador Jorge Sampaoli como um dos principais incentivadores. O técnico argentino, que comandou Santos e Atlético-MG no Brasil, acompanhou de perto o bom desempenho do meio-campista nas duas últimas temporadas. No entanto, o brasileiro tem no presidente Pablo Longoria outro grande fã dentro do clube francês.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Responsável direto pelas tratativas com o Flamengo, Longoria acompanha Gerson desde os tempos da base do Fluminense. O mandatário trabalhava como diretor de scouting da Juventus e tentou, sem sucesso, a contratação do então jovem meio-campista em 2015. Na ocasião, ele acabou acertando com a Roma, também da Itália.

Isso explica também a insistência do Marseille em Gerson, os dirigentes tiveram paciência em uma negociação que não foi simples e levou cerca de três semanas para ser concluída junto ao Flamengo. O brasileiro, que desde janeiro vivia a expectativa de voltar ao futebol europeu, terá a confiança do treinador e do presidente para buscar novamente seu espaço no Velho Continente.

Gerson ainda é esperado no Flamengo ao retornar dos amistosos da seleção olímpica e deve ficar no clube até o dia 23 de junho. Depois disso, se apresenta normalmente ao Marseille para fazer exames e ser oficialmente apresentado. Em sequência, se junta ao elenco da seleção que disputará os Jogos Olimpícos de Tóquio, em julho. Na negociação, o meio-campista fez questão de pedir a liberação para disputar o torneio.