Fã de Game of Thrones, Pochettino revela decepção com final: "Não fez sentido"

Seguidores da série ficaram divididos após o último episódio, e o técnico do Tottenham foi mais um a criticar o desfecho

O técnico do , Mauricio Pochettino, foi mais um a assistir ao final da série Game oof Thrones, e afirmou que ficou decepcionado com o desfecho da história.

GOT, como é chamado pelos fãs, repidamente se tornou um fenômeno global devidos aos seus personagens profundos e dramáticos, e cenas de ação. De fato, o mundo de Westeros - o reino fictício em que a série é baseada - estava repleto de histórias intrigantes que envolviam política, guerra, crescimento individual e interpessoal, amor, amizade e morte.

Com tanta coisa acontcendo, os fãs ficaram ansiosos para o grande final, embora várias perguntas não tanham sido respondidas no último capítulo. E Pochettino foi mais um a fazer críticas.

"Ah, estou muito desapontado", começou explicando o treinado em entrevista a talkSPORT.

"Fiquei tão desapontado como quinto episódio. Foi uma série incrível, mas a última temporada foi como... 'precisamos terminar, como podemos terminar?'".

"Eu não sei, não fazia sentido! Não havia bom senso!

"Acho que todos nós sentimos o mesmo, não só eu mesmo".

A série, famosa por suas lutas constantes e lutas entre famílias - ou "casas" - viu muitos líderes emergirem à medida que batalha após batalha era travada para reivindicar o Trono de Ferro de Westeros, e Pochettino foi perguntado qual dos personagens é mais parecido com ele.

"Talvez o dragão! Eu sou como o dragão - sou forte!", brincou o treinador do Tottenham.

A força é um atributo que será útil para Pochettino, já que os Spurs se preparam para enfrentar o na final da , no dia 1º de junho. O técnico ainda não sabe se poderá contar com Harry Kane na decisão, apesar de ter dito que está "otimista" pela participação do jogador.