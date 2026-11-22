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Torcedores do Ajax demonstraram sua insatisfação de forma incomum neste domingo à tarde. Na vitória por 3 a 0 sobre o ADO Den Haag, a torcida quase não se fez ouvir, e havia um motivo claro para isso.

Há muitos anos, torcedores visitantes não são permitidos nos jogos entre Ajax e ADO. Para os torcedores, isso precisa acabar. Antes da partida, uma faixa já havia sido exibida.

"Sem confusão, voltem a permitir torcedores visitantes. Devolvam a eles o seu lugar", dizia a faixa. Durante a partida, teria ocorrido um "protesto silencioso".

Foi o que afirmou Arnold Bruggink à ESPN. O comentarista procurou integrantes da F-Side durante o jogo para pedir uma explicação.

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"O ambiente estava bem apagado. Então fui perguntar", disse Bruggink, interrompido em seguida por Jan Joost van Gangelen. "Não ouvi absolutamente nada o tempo todo. Normalmente, a F-Side canta a plenos pulmões durante os 90 minutos."

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"Sim, foi mesmo um protesto silencioso", continuou Bruggink. "Também havia faixas pedindo a presença de torcedores visitantes. Eles não estavam lá hoje e, aparentemente, por isso houve um protesto silencioso. Foi o que me explicaram."

Com cantos altos ou não, o Ajax teve uma tarde tranquila na Johan Cruijff ArenA. Antes mesmo do intervalo, o placar já mostrava o resultado final de 3 a 0. Em parte porque o ADO teve de jogar por uma hora com dez jogadores, o segundo tempo mais pareceu um jogo-treino.

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Míchel fez muitas substituições depois do intervalo, mas nem os jogadores que entraram conseguiram entreter o público. "Eles também querem fazer isso principalmente por si mesmos", disse Bruggink.

"Às vezes, ainda aparecem jogadas interessantes. Berghuis tentou por um momento, mas, para o Ajax, foi só dar o jogo por encerrado. E seguir em frente."