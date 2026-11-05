Arteta se frustra com contraste gritante no desempenho
O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, fez uma avaliação franca após a vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre o Slavia Praga na Champions League. Embora tenha gostado da atuação no primeiro tempo, o espanhol demonstrou grande preocupação com a forma como o Arsenal perdeu o controle após o intervalo.
“Foram dois tempos muito diferentes. No primeiro, jogamos em um nível muito alto em termos de intensidade, ritmo, qualidade e clareza sobre o que precisávamos fazer... Fomos muito eficientes. Deveríamos ter marcado três, quatro ou cinco gols”, afirmou Arteta.
“Desde o início do segundo tempo, ficamos muito longe dos nossos padrões, dos fundamentos, dos conceitos e de tudo o que discutimos que deveríamos evitar”, acrescentou o técnico.
Técnico assume toda a responsabilidade pela queda no segundo tempo
O Slavia fez 17 finalizações no segundo tempo, igualando o maior número sofrido pelo Arsenal de Arteta em uma partida da Champions League, o que levou o técnico a abordar diretamente a queda tática. “É uma grande lição, e vamos aprender com o segundo tempo”, explicou Arteta.
“Há muitos fatores, mas não gosto de usá-los... Assumo toda a responsabilidade pela queda no segundo tempo.”
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Ao falar sobre a substituição de Ezri Konsa ainda no início da partida, Arteta observou: “Ele tem jogado muito, disputou muitos jogos nas últimas semanas e teve alguns problemas, então decidimos tirá-lo.”
Técnico destaca dependência de Raya e contribuição de Gyokeres
Arteta elogiou o goleiro David Raya por defesas decisivas nos minutos finais, mas admitiu que ele precisou trabalhar mais do que deveria. “Ele teve de mostrar sua qualidade novamente, muito mais do que esperávamos... Mas estamos preocupados com o que aconteceu antes disso”, comentou Arteta.
Por outro lado, o técnico exaltou a contribuição de Viktor Gyokeres, com um gol e uma assistência: “Ele foi muito bem... Fez isso muito bem, não apenas pela assistência e pelo gol, mas também porque esteve muito conectado com a equipe.”
“É uma ótima notícia para ele, porque precisava muito dessa atuação”, acrescentou Arteta.
Foco no campeonato nacional após alerta na Europa
Apesar das preocupações com a atuação, o Arsenal voltou da capital tcheca com dez pontos em quatro jogos e ocupa o terceiro lugar na tabela da Champions League.
Arteta usará a atuação no segundo tempo como uma lição importante quando a equipe voltar a disputar o campeonato nacional.
O Arsenal recebe o Hull City pela Premier League no sábado, em busca da quinta vitória consecutiva na competição antes da pausa para os jogos das seleções.