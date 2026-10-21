Expulso do WhatsApp: Courtois revela os bastidores da humilhação na seleção da Bélgica

Em um episódio curioso que revela o tamanho do rompimento a que chegou dentro da seleção belga, o gigante goleiro Thibaut Courtois lançou uma surpresa estrondosa, ao revelar que foi efetivamente expulso do grupo específico dos jogadores da seleção no aplicativo "WhatsApp".

Courtois é um dos melhores goleiros da história do futebol, e sua trajetória lendária com o Real Madrid é a melhor prova disso. No entanto, no extremo oposto, ele não conseguiu repetir o mesmo sucesso com a camisa da Bélgica, onde viveu longos períodos de altos e baixos e de atritos.

Após a famosa crise que eclodiu entre ele e o antigo técnico Domenico Tedesco, e que o levou a se afastar, o goleiro do Real Madrid não se aposentou definitivamente da seleção, mas anunciou uma decisão determinante após a Copa do Mundo: a de que só voltaria a participar da Liga das Nações da Europa em caso de emergência extrema, se o novo técnico fosse obrigado a convocá-lo por causa de lesões.

Em entrevista à plataforma DAZN, reproduzida pelo "Mundo Deportivo", Courtois disse: "Fui expulso do grupo de WhatsApp dos jogadores. Esse grupo é destinado à troca de informações, como os horários dos treinos. Recebo algumas mensagens de vez em quando, mas não com frequência".

Apesar da amargura da confissão, Courtois pareceu em paz consigo mesmo e coerente com as consequências de sua decisão, ciente de que ela pode ter lhe custado o lugar como goleiro titular da seleção belga.

E acrescentou, em um tom repleto de respeito pela nova experiência: "Todos ficaram totalmente satisfeitos após o primeiro período de treinamento com Van Bommel. A equipe está no caminho certo, e o técnico também. Esta equipe tem um futuro brilhante".

Courtois enviou uma mensagem forte que afasta dele o rótulo de arrogância que o perseguiu por muito tempo, ao afirmar que nunca agiu com a lógica de estrela única, dizendo: "Nunca me juntei à seleção nacional presumindo que eu jogaria automaticamente".

Courtois encerrou suas declarações dizendo: "Conheço minhas capacidades e sei que posso ser um jogador importante para a equipe. Se o técnico prefere Lammens, Vandevoordt ou Pinders, tudo bem. Isso não me incomoda nem um pouco".



