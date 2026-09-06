"Expulsem primeiro Marrocos": torcedores de Ceuta rejeitam que a Espanha sedie a Copa do Mundo de 2030

O processo de candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030, que reúne Marrocos, Espanha e Portugal, provoca uma onda de polêmica na cidade de Ceuta, depois que vários torcedores do Atlético Ceuta manifestaram sua oposição à realização do torneio em parceria com Marrocos, em meio às tensões crescentes entre a cidade e o lado marroquino por causa das questões de imigração e fronteira.

O jornal espanhol "Marca" reproduziu declarações de vários torcedores do Ceuta, durante a presença deles na partida da equipe contra o Celta Fortuna, nas quais expressaram sua indignação com a participação de Marrocos na organização do Mundial, chegando alguns deles a pedir sua exclusão total da candidatura.

Um jovem torcedor afirmou, segundo o "Marca": "Eu os expulsaria, não merecem organizar a Copa do Mundo. Se as pessoas estão deixando seu país, então não podem organizar a Copa do Mundo. Quem não é parceiro do nosso bem-estar não pode organizar a Copa do Mundo conosco".

Outro torcedor acrescentou: "Eu teria expulsado Marrocos da candidatura, não entendo como pode haver qualquer dúvida. A Copa do Mundo deve ser da Espanha e de Portugal, Marrocos não, e nem sequer deveria participar do Mundial".

Essas declarações surgem em um momento extremamente delicado para Ceuta, após uma das maiores crises migratórias que a cidade viveu nos últimos anos, quando um número enorme de imigrantes entrou pelo lado marroquino durante os dias 30 e 31 de julho passado.

Segundo relatos espanhóis, o número de pessoas que chegaram a Ceuta durante essa crise ultrapassou 70 mil, em meio a uma situação de caos e enorme pressão na fronteira.

As posições dos torcedores do Ceuta não se limitaram a pedir a exclusão de Marrocos da organização do torneio, pois um dos torcedores adotou uma postura ainda mais dura, dizendo: "Se eu estivesse no lugar da Espanha, não jogaria a Copa do Mundo, e que a FIFA decidisse o que faria se a campeã mundial dissesse que não vai participar".

Espanha, Portugal e Marrocos devem sediar a Copa do Mundo de 2030, em uma edição histórica cujos eventos se estendem por mais de um continente, com a realização de partidas comemorativas na Argentina, no Paraguai e no Uruguai por ocasião dos 100 anos do início do torneio.

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