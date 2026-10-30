Abdulrahman Al-Sanbi, goleiro do Al-Ahli, foi expulso na partida do pequeno clássico contra o Al-Shabab pela Liga Roshn Saudita, devido a uma atitude estranha.

O Al-Ahli visitou o Al-Shabab, nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada da Liga Roshn.

Aos 22 minutos de jogo, o brasileiro Ricardo Matias, atacante do Al-Shabab, ficou cara a cara com o gol de Abdulrahman Al-Sanbi a partir do meio de campo, levando o goleiro do Al-Ahli a decidir sair de sua meta.

Matias chutou a bola diretamente em direção ao gol, e Al-Sanbi tentou defendê-la com a mão, apesar de estar fora da grande área, o que levou o árbitro da partida a mostrar o cartão vermelho para ele.

A expulsão de Al-Sanbi colocou seu técnico holandês Marino Pusic em apuros, especialmente porque ele não havia colocado o goleiro senegalês Édouard Mendy no banco de reservas.

Pusic foi obrigado a lançar o jovem goleiro Abdullah Abdu, em detrimento do zagueiro Rayan Hamed, que havia causado o primeiro gol marcado pelo atacante brasileiro Ricardo Matias.

Em sua primeira bola, Abdullah Abdu sofreu o segundo gol nas redes do Al-Ahli, por meio do ponta belga Yannick Carrasco, que cobrou a falta conquistada pelo Al-Shabab em razão do erro fatal de Al-Sanbi.