Cartão vermelho de promessa do United é anulado
A Federação Inglesa de Futebol confirmou oficialmente que Yoro não sofrerá outras sanções disciplinares após sua expulsão na derrota por 4 a 0 para o Liverpool, no domingo. O zagueiro francês recebeu o cartão vermelho aos seis minutos de jogo por uma entrada em Alexander Isak, considerada naquele momento uma falta que impediu uma clara oportunidade de gol.
Depois que o United apresentou um recurso formal, porém, uma comissão reguladora independente analisou as imagens e concluiu que a arbitragem havia cometido um erro ao expulsar o jovem.
Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o Manchester United confirmou a boa notícia para o jogador contratado no verão. "A suspensão de uma partida de Leny Yoro foi retirada após o reconhecimento de que sua expulsão foi indevida. O jogador do Manchester United foi expulso por impedir uma clara oportunidade de gol durante a partida de seu time contra o Liverpool pela Premier League, no domingo, 22 de novembro.
As razões por escrito da comissão reguladora independente para sua decisão serão publicadas oportunamente", informou o clube, reproduzindo o comunicado oficial da federação. A decisão significa que o jogador de 19 anos agora está disponível para a partida de sábado, às 15h GMT, contra o Brentford, em Old Trafford.
Pochettino defende seu jogador
O técnico do United, Mauricio Pochettino, criticou abertamente a arbitragem logo após o apito final em Anfield. Ao comentar o lance que mudou o rumo da partida, o ex-técnico do Chelsea defendeu o jovem francês em detalhes. "A bola estava indo para o goleiro. Acho que, se você revisar o VAR nessa situação, pode ver, como vemos agora nas imagens, que ele [Leny Yoro] nunca teve a intenção de atingir [Alexander] Isak."
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Ele acrescentou: "O atacante viu que a bola estava indo para o goleiro, diminuiu um pouco a velocidade da corrida e caiu. Não vou mudar o que aconteceu, e ser respeitoso é sempre importante. Ao mesmo tempo, preciso defender meu clube e dizer o que penso. Acho que qualquer pessoa que joga futebol pode ver que aquele lance claramente não era para cartão vermelho", explicou.
Uma tarde dolorosa em Anfield
Apesar do recurso bem-sucedido, o impacto emocional da goleada por 4 a 0 ainda pesa sobre o elenco. Pochettino admitiu que o clima no vestiário estava extremamente abatido depois da partida, especialmente pelo golpe sofrido com a expulsão logo no início.
"Muito, muito doloroso. Estou muito decepcionado. Você não imagina começar aqui na Premier League nessa situação. O problema é que o jogo mudou completamente depois de seis minutos. Agora podemos conversar e explicar tudo, mas o estrago está feito. É muito doloroso. Os jogadores estão sentindo o peso desse tipo de situação. Eu disse a eles que precisam manter a calma e que o que aconteceu foi completamente injusto", afirmou Pochettino à imprensa após a partida.
Exigência de melhora
Embora tenha apontado rapidamente os erros de arbitragem, o técnico também foi firme ao afirmar que os jogadores precisam assumir sua parcela de responsabilidade pelo resultado. Ele destacou a necessidade de mais concentração e de melhores decisões em campo, independentemente das circunstâncias.
"Também precisamos aceitar que temos de aumentar nossa concentração, tomar decisões melhores em campo e melhorar muito. Precisamos ser críticos conosco, mas, ao mesmo tempo, precisamos apontar algumas situações que aconteceram durante o jogo e com as quais não estamos satisfeitos. Não vamos negar nossa responsabilidade. Precisamos melhorar e lidar melhor com as situações", acrescentou o técnico. Com Yoro liberado para voltar, o United espera uma atuação defensiva mais segura em sua próxima partida no Old Trafford.
O que vem pela frente para o Manchester United?
Após a pesada derrota para o Liverpool, o Manchester United terá um desafio exigente pela Champions League: viaja a Portugal para enfrentar o Sporting CP na quarta-feira. Depois, o time volta suas atenções ao campeonato nacional e recebe o Brentford em Old Trafford no sábado, em busca de uma reação após o resultado decepcionante.