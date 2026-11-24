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O Manchester United recebeu uma boa notícia após recorrer com sucesso do cartão vermelho mostrado a Leny Yoro na goleada sofrida em Anfield. A Federação Inglesa de Futebol confirmou nesta terça-feira que a suspensão do jovem zagueiro foi anulada após reconhecer que a expulsão foi indevida.

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Cartão vermelho de promessa do United é anulado

A Federação Inglesa de Futebol confirmou oficialmente que Yoro não sofrerá outras sanções disciplinares após sua expulsão na derrota por 4 a 0 para o Liverpool, no domingo. O zagueiro francês recebeu o cartão vermelho aos seis minutos de jogo por uma entrada em Alexander Isak, considerada naquele momento uma falta que impediu uma clara oportunidade de gol.

Depois que o United apresentou um recurso formal, porém, uma comissão reguladora independente analisou as imagens e concluiu que a arbitragem havia cometido um erro ao expulsar o jovem.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o Manchester United confirmou a boa notícia para o jogador contratado no verão. "A suspensão de uma partida de Leny Yoro foi retirada após o reconhecimento de que sua expulsão foi indevida. O jogador do Manchester United foi expulso por impedir uma clara oportunidade de gol durante a partida de seu time contra o Liverpool pela Premier League, no domingo, 22 de novembro.

As razões por escrito da comissão reguladora independente para sua decisão serão publicadas oportunamente", informou o clube, reproduzindo o comunicado oficial da federação. A decisão significa que o jogador de 19 anos agora está disponível para a partida de sábado, às 15h GMT, contra o Brentford, em Old Trafford.

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Pochettino defende seu jogador

O técnico do United, Mauricio Pochettino, criticou abertamente a arbitragem logo após o apito final em Anfield. Ao comentar o lance que mudou o rumo da partida, o ex-técnico do Chelsea defendeu o jovem francês em detalhes. "A bola estava indo para o goleiro. Acho que, se você revisar o VAR nessa situação, pode ver, como vemos agora nas imagens, que ele [Leny Yoro] nunca teve a intenção de atingir [Alexander] Isak."

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Ele acrescentou: "O atacante viu que a bola estava indo para o goleiro, diminuiu um pouco a velocidade da corrida e caiu. Não vou mudar o que aconteceu, e ser respeitoso é sempre importante. Ao mesmo tempo, preciso defender meu clube e dizer o que penso. Acho que qualquer pessoa que joga futebol pode ver que aquele lance claramente não era para cartão vermelho", explicou.

Uma tarde dolorosa em Anfield

Getty Images

Apesar do recurso bem-sucedido, o impacto emocional da goleada por 4 a 0 ainda pesa sobre o elenco. Pochettino admitiu que o clima no vestiário estava extremamente abatido depois da partida, especialmente pelo golpe sofrido com a expulsão logo no início.

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"Muito, muito doloroso. Estou muito decepcionado. Você não imagina começar aqui na Premier League nessa situação. O problema é que o jogo mudou completamente depois de seis minutos. Agora podemos conversar e explicar tudo, mas o estrago está feito. É muito doloroso. Os jogadores estão sentindo o peso desse tipo de situação. Eu disse a eles que precisam manter a calma e que o que aconteceu foi completamente injusto", afirmou Pochettino à imprensa após a partida.

Exigência de melhora

Embora tenha apontado rapidamente os erros de arbitragem, o técnico também foi firme ao afirmar que os jogadores precisam assumir sua parcela de responsabilidade pelo resultado. Ele destacou a necessidade de mais concentração e de melhores decisões em campo, independentemente das circunstâncias.

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"Também precisamos aceitar que temos de aumentar nossa concentração, tomar decisões melhores em campo e melhorar muito. Precisamos ser críticos conosco, mas, ao mesmo tempo, precisamos apontar algumas situações que aconteceram durante o jogo e com as quais não estamos satisfeitos. Não vamos negar nossa responsabilidade. Precisamos melhorar e lidar melhor com as situações", acrescentou o técnico. Com Yoro liberado para voltar, o United espera uma atuação defensiva mais segura em sua próxima partida no Old Trafford.

O que vem pela frente para o Manchester United?

Getty Images

Após a pesada derrota para o Liverpool, o Manchester United terá um desafio exigente pela Champions League: viaja a Portugal para enfrentar o Sporting CP na quarta-feira. Depois, o time volta suas atenções ao campeonato nacional e recebe o Brentford em Old Trafford no sábado, em busca de uma reação após o resultado decepcionante.