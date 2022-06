Expulsão de Roni leva Vítor Pereira a dar bronca no jogador o segurando pelo pescoço

Jogador do Corinthians ficou apenas cinco minutos em campo

O volante Roni atuou por cerca de cinco minutos no empate do Corinthians em 1 a 1 com o Athletico-PR nesta quarta-feira (15), na Arena da Baixada, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador substituiu Cantillo no segundo tempo, mas permaneceu no gramado por muito pouco tempo.

Roni se envolveu em uma confusão com Hugo Moura, do Athletico. Os jogadores trocaram cabeçadas e foram expulsos pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden.

O comportamento do jogador corintiano levou o técnico Vítor Pereira à loucura. Assim que recebeu o cartão vermelho, Roni tomou uma enorme bronca do treinador português. Vítor Pereira chegou a segurar o seu atleta pelo pescoço ainda à beira do gramado, falando com ele com muita rispidez.

Neste momento do jogo, o Corinthians vencia a partida por 1 a 0. Aos 35 minutos da segunda etapa, o Athletico-PR chegou ao empate em cobrança de pênalti convertida por Terans.

A igualdade deixa o time paulista na segunda posição do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. O líder Palmeiras tem a mesma pontuação, mas leva vantagem nos critérios de desempate. A equipe alviverde possui ainda um jogo a menos em relação ao Corinthians.