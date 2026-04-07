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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Explosão em Madri: quem aposta em Negreira não espera pela sorte... A La Liga foi “feita sob medida” para o Barcelona!

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Espanha

Os números não mentem: o “paraíso” do Barcelona e o “inferno” do Real Madrid

O site espanhol "Defensa Central", conhecido por sua torcida pelo Real Madrid, afirmou que a grande diferença entre o desempenho do time real na Liga dos Campeões e seu nível na La Liga não pode ser explicada apenas por fatores técnicos ou físicos, mas está diretamente ligada ao que descreveu como "evidente parcialidade arbitral" na competição nacional.

O site afirmou, em uma reportagem detalhada, que o Real Madrid, que dominou a Europa e conquistou três títulos consecutivos na Liga dos Campeões, encontra-se numa situação estranha a nível nacional; onde é alvo de uma série de decisões arbitrais que só podem ser descritas como desequilibradas, numa altura em que o Barcelona goza de um “tratamento privilegiado” há muitos anos.

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O Barcelona é o maior beneficiário das decisões de expulsão

O “Defensa Central” destacou que os números não mentem, explicando que o Barcelona possui o melhor saldo em casos de expulsão no século XXI, com uma diferença de (+69) entre expulsões a seu favor e contra, um número sem precedentes na história da La Liga.

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Por outro lado, o Real Madrid ocupa posições muito atrasadas nesse ranking, já que seu saldo não passa de (+1), o que o site considera “uma prova flagrante da desigualdade no tratamento arbitral entre os dois clubes”.

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A arbitragem espanhola não se assemelha à europeia

O site explicou que a diferença entre as duas competições é clara, apontando que o Real Madrid na Liga dos Campeões está sujeito a uma arbitragem “imparcial e profissional”, enquanto na La Liga “se repetem os mesmos erros que favorecem um único lado”.

O “Defensa Central” citou a última partida do Barcelona contra o Atlético de Madrid, na qual a tecnologia de vídeo (VAR) interveio para anular um cartão vermelho direto contra o jogador Gerard Martín, apesar de sua entrada perigosa no tornozelo de um adversário.

O caso Negreira

O site abordou o que descreveu como o “dossiê negro” da história do futebol espanhol, em referência ao caso Negreira, no qual o Barcelona se envolveu ao pagar quantias em dinheiro ao ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros.

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O relatório afirma: “No Real Madrid, não acreditam que os pagamentos a Negreira ainda não tenham gerado consequências. Tentam nos convencer de que os milhões de euros não influenciaram os resultados, mas a realidade lhes dá um tapa na cara: o clube que pagou a Negreira é o mesmo que detém o melhor histórico arbitral em termos de expulsões!”.

E acrescentou: “Será apenas uma coincidência vergonhosa? Ou será um sistema completo criado para prejudicar o Real Madrid e abrir caminho para os outros? Parece que o pagamento de salários aos responsáveis pelos árbitros deu frutos, e continuamos à espera da justiça que parece estar perdida nos corredores da Federação Espanhola”.

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