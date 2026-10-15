É o que informa o jornal Bild. O contrato do ponta com o Borussia Dortmund ia até 2027. Nos últimos meses da temporada passada, após uma hesitação inicial, os dirigentes do clube tentaram antecipar a renovação com o jogador de 24 anos. Ele, porém, deixou claro que sairia no ano seguinte. Os dirigentes do Dortmund então negociaram com o Barcelona, que acabou pagando 22 milhões de euros pela transferência de Adeyemi.

Segundo a reportagem, a sequência dos acontecimentos agora causa insatisfação no Borussia Dortmund. Adeyemi vem se destacando no Barcelona e já soma sete participações em gols em dez jogos oficiais. Por isso, na avaliação dos dirigentes do Dortmund, eles não estavam errados ao querer renovar com o atacante.

Daqui para a frente, o Borussia Dortmund pretende tratar das renovações contratuais ainda mais cedo, para ter segurança no planejamento. Por isso, três jogadores com vínculo até 2028 estão agora no foco: Gregor Kobel, Waldemar Anton e Julian Ryerson. O clube supostamente quer renovar com os três titulares o mais rápido possível para evitar discussões e negociações prolongadas como as do caso Adeyemi.

Quais são as chances de o Borussia Dortmund conseguir renovações rápidas?

Segundo a reportagem, as conversas mais simples devem ser com Waldemar Anton. O zagueiro se firmou no Dortmund como parceiro de Nico Schlotterbeck e comanda a defesa durante as ausências dele por lesão. O clube também deve conversar em novembro com Ryerson, que volta e meia desperta interesse da Inglaterra. Uma renovação poderia afastar rapidamente esse interesse.

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O jornal Bild também avalia como boas as chances de Gregor Kobel assinar uma nova renovação. O goleiro só poderia ficar em dúvida se surgisse uma vaga para ele no gol de um clube de primeira linha. Até agora, isso não aconteceu. Por isso, o jogador de 28 anos também pode renovar em breve seu contrato para além de 2028.