É o que informa o jornal Bild. O contrato do ponta com o Borussia Dortmund ainda ia até 2027. Nos últimos meses da temporada passada, após uma hesitação inicial, os dirigentes do clube tentaram antecipar a renovação com o jogador de 24 anos. Adeyemi, porém, deixou claro que sairia no próximo ano. Diante disso, o Dortmund negociou com o Barcelona, que acabou pagando 22 milhões de euros pela transferência do jogador.

Segundo a reportagem, a sequência dos acontecimentos agora causa insatisfação no Borussia Dortmund. Adeyemi vem se destacando no Barcelona e já soma sete participações em gols em dez partidas oficiais. Por isso, na avaliação dos dirigentes do Dortmund, eles não estavam errados ao querer renovar com o atacante.

Daqui para a frente, o Borussia Dortmund pretende tratar das renovações de contrato ainda mais cedo, para ter segurança no planejamento. Por isso, o foco agora estaria em três jogadores vinculados ao clube até 2028: Gregor Kobel, Waldemar Anton e Julian Ryerson. O Borussia supostamente quer renovar o quanto antes com os três titulares importantes para evitar discussões e negociações prolongadas como as do caso de Adeyemi.

Quais são as chances de o Borussia Dortmund conseguir renovações rápidas?

Segundo a reportagem, as conversas mais simples devem ser com Waldemar Anton. O zagueiro se firmou ao lado de Nico Schlotterbeck no Dortmund e comanda a defesa durante as ausências do companheiro por lesão. O clube também deve conversar em novembro com Ryerson, por quem há interesse informal recorrente da Inglaterra. Uma renovação poderia afastar rapidamente esse interesse.

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O jornal Bild também considera boas as chances de Gregor Kobel assinar um novo contrato. O goleiro só poderia ficar em dúvida se surgisse uma vaga para ele em um clube de primeira linha. Até agora, isso não aconteceu. Por isso, o jogador de 28 anos também pode renovar em breve para além de 2028.