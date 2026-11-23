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O plano abandonado de Gianni Infantino para vender uma participação na Copa do Mundo teria transferido os direitos comerciais da Fifa para uma nova empresa com fins lucrativos por até 96 anos, mostram documentos vazados. A proposta, liderada pela Thrive Capital, de Joshua Kushner, também previa um grande fundo de bônus para seus dirigentes e a possibilidade de abrir o capital na bolsa, mas a Fifa afirma que Infantino não teria lucrado.

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Documentos revelam plano de 96 anos para vender participação na Copa do Mundo

O plano fracassado de Infantino para a FIFA Forward Enterprise (FFE) teria transferido os direitos comerciais dos torneios da Fifa para uma nova empresa por até 96 anos. Segundo documentos aos quais The Guardian teve acesso, uma avaliação interna de riscos da Fifa, datada de 17 de julho e produzida dias antes da final da Copa do Mundo de 2026, detalhava o alcance do acordo.

“Este acordo prevê que a Fifa crie uma subsidiária com fins lucrativos, à qual seriam transferidos todos os direitos comerciais dos eventos da Fifa para exploração comercial pelos próximos 96 anos”, dizia o documento. O contrato seria executado em períodos de licença renováveis de 12 anos.

Fundo de bônus, multa e possível abertura de capital na bolsa

A proposta era liderada pela Thrive Capital, fundada por Kushner, cujo irmão Jared é genro de Donald Trump. Um documento com os termos da proposta reservava até 5% das ações da FFE para um fundo de bônus destinado à sua administração, que poderia render até US$ 50 milhões a cada US$ 1 bilhão acrescentado à avaliação inicial de US$ 20 bilhões da empresa.

A Thrive também teria direito a uma multa de US$ 250 milhões caso a Fifa descumprisse o acordo. The Times informou que o conselho poderia buscar uma abertura de capital na bolsa oito anos após o lançamento, com o presidente da Fifa à frente do conselho.

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Fifa nega que Infantino teria lucrado

A avaliação de riscos mostrou que o departamento financeiro da Fifa “não tinha acesso direto aos termos da transação”. Infantino abandonou o plano em 1º de agosto, depois que a Uefa ameaçou um boicote, mas a Fifa afirma que ele não teria nenhum ganho.

“Para que não haja dúvidas, qualquer eventual plano de incentivos à administração seria exclusivamente para integrantes da administração da FFE, da qual dirigentes da Fifa não poderiam fazer parte. Isso é habitual em estruturas propostas dessa natureza”, disse um porta-voz da Fifa. “A direção da Fifa teria apenas cargos de liderança no conselho, o que não resultaria em nenhuma remuneração adicional.”

Infantino segue favorito apesar do maior escrutínio

A Fifa convidou integrantes do Conselho a examinar os documentos em Zurique, enquanto a Uefa busca obtê-los por meio dos tribunais dos Estados Unidos. Infantino continua favorito para conquistar um quarto mandato em Rabat, em março do ano que vem, apesar da candidatura de Philippe Diallo à presidência da Fifa, apoiada pela Uefa .