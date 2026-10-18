O início de Groningen x Ajax é marcado por lances surpreendentes. Depois de perder um pênalti, Davy Klaassen pareceu cometer uma penalidade pouco depois. Mas, após revisar as imagens, o árbitro Dennis Higler manteve a decisão de campo.
Klaassen deu um carrinho forte dentro da própria área e teve contato com Brynjólfur Willumsson. A torcida da casa, no Euroborg, pediu pênalti, mas Higler mandou o jogo seguir.
O árbitro de vídeo Edwin van de Graaf não concordou inteiramente com a decisão e chamou Higler para ver o lance no monitor. Após analisar as imagens, o árbitro manteve sua decisão inicial: nada de pênalti.
A explicação de Higler pôde ser ouvida pela ESPN. Para o árbitro, o contato entre Klaassen e Willumsson só aconteceu quando a bola já havia passado.
"Você tem outra imagem do contato para me mostrar?", perguntou Higler primeiro a Van de Graaf. Em seguida, explicou sua decisão: "Sim, o contato só acontece aqui. O jogador do Groningen (Willumsson, nota da redação) também não toca na bola. Para mim, ele passa deslizando pela frente aqui, então não é pênalti de jeito nenhum."