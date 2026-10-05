O francês Kylian Mbappé voltou a Madri na manhã desta segunda-feira, após uma visita à França que gerou grande polêmica.

Seu período de pausa para a data Fifa não foi como ele esperava. Na primeira partida de Zinedine Zidane como técnico da seleção francesa, Kylian Mbappé marcou o gol da vitória sobre a Turquia, mas deixou o campo lesionado devido a uma torção no joelho esquerdo.

Depois de passar parte de seu período de recuperação em Paris, onde foi visto em uma boate da capital, Kylian Mbappé segue com seu programa de reabilitação.

Em imagens captadas pelo programa "El Chiringuito", o ex-jogador do Paris Saint-Germain aparece na pista do aeroporto acompanhado de sua namorada, Ester Expósito.

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Resta ver quando Mbappé poderá retomar os treinos, e qual será a natureza de sua relação com o técnico José Mourinho após a mensagem do jogador ontem.

Mbappé gera polêmica com mensagem enigmática

Kylian Mbappé provocou uma nova onda de polêmica em Madri, depois de publicar imagens suas durante treinos físicos na esteira e na bicicleta ergométrica, em meio à sua recuperação da lesão. Mas o que chamou a atenção não foi sua presença nos treinos, e sim a mensagem enigmática contida em uma das imagens, que trouxe de volta à memória as declarações de José Mourinho sobre o profissionalismo dos jogadores do Real Madrid.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Mbappé apareceu em um de seus stories sorrindo para a câmera, enquanto ao fundo tocava a música "As boas notícias.. os maus", acompanhada das palavras: "Quem é o mau? O muito mau?", o que abriu espaço para diversas interpretações em Madri, especialmente com o aparecimento da bicicleta ergométrica em uma das imagens.

A imagem ganha ainda mais importância por causa das recentes declarações de Mourinho, nas quais falou sobre a necessidade de o jogador de futebol ser profissional 24 horas por dia, alertando contra a prática de algumas atividades que poderiam expô-lo a lesões, entre elas andar de bicicleta.

Daí surgiu em Madri a associação entre a imagem de Mbappé e as declarações do treinador português, já que o aparecimento do craque francês em uma bicicleta, mesmo sendo parte de seu programa físico e de reabilitação, trouxe de volta as palavras de Mourinho de uma forma difícil de ignorar.

A sensibilidade da cena aumentou porque Mbappé já atravessa um período em que todos os seus movimentos estão sob escrutínio, depois de ter deixado a concentração da seleção da França por causa de uma lesão no joelho e, em seguida, ter continuado seu programa de tratamento fora de Madri com autorização do clube.

Mbappé não fez referência direta a Mourinho nem a suas declarações, assim como não há nada que confirme que a publicação da imagem tenha sido uma mensagem direcionada a ele, mas a coincidência da bicicleta com a letra enigmática da música deu à publicação um amplo espaço para interpretações nos círculos madrilenhos.