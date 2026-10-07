Depois de, na parte 1 da entrevista, o foco ter sido prioritariamente o seu Bayern de Munique, Sauer agora volta o olhar para o trabalho de base da Alemanha de maneira geral.

Senhor Sauer, como integrante de um grupo de especialistas montado especialmente para isso, do qual também fazia parte, entre outros, o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, o senhor participou do desenvolvimento da "Bundesliga Talent Series". Desde este verão, equipes de base dos clubes participantes disputam entre três e seis jogos em duas metades de temporada separadas entre si, no outono e na primavera (o Bayern de Munique entrará no início de 2027). Quão satisfeito o senhor está com o resultado?

Jochen Sauer: Depois de todas as nossas experiências, no início nós, do grupo de especialistas, não considerávamos possível colocar de pé, em dez meses, uma competição para dar mais tempo de jogo aos nossos jogadores da base, incluindo todas as discussões, decisões, preparações e implementações. A experiência dos últimos anos mostrou mais que, em muitas configurações, discutimos muitas medidas por muito tempo, mas na maioria das vezes sem resultado ou decisão concretos. Palavra-chave: reforma da Regionalliga. Nesse sentido, estamos altamente satisfeitos com a implementação. Com a ideia em si, no estágio atual, eu também estou satisfeito. Se ela realmente vai se provar, isso ainda vai aparecer.

Conte um pouco sobre essas reflexões.

Próximas partidas FCA Bundesliga 09:30 FCB

Sauer: O ponto de partida do debate foi, entre outras coisas, o fato de termos visto potencial de melhora na área de transição entre a base e os profissionais. Para mim, essa transição é uma das áreas mais decisivas, mas também mais difíceis, dentro de toda a formação de base, e eu acho que, na Alemanha, é aqui que também temos o maior potencial de melhora. Na formação até o sub-15/sub-16, não somos piores do que outras grandes nações. Mas em algum momento ficamos para trás, e concordávamos que isso acontece na área de transição entre a base e os profissionais. Constatamos que temos jogadores no sub-17, sub-19 e sub-23 que, entre outras coisas, recebem minutos demais e pouca prática de jogo em alto nível. Ao mesmo tempo, somos da opinião de que tempo em campo é um fator decisivo para melhorar. Foi assim que surgiu a ideia de criar uma competição adicional. A competição se chama "Talent Series" justamente porque não está limitada a uma categoria etária. Podem jogar atletas de 16 a 21 anos.

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Klopp defendeu originalmente uma liga própria de sub-21, como existe na Inglaterra.

Sauer: Na época dele em Liverpool, ele teve boas experiências com essa competição no sistema inglês de formação. E, como então responsável da Red Bull, ele também precisava ter em mente uma boa solução para clubes sem equipes sub-23 ou com equipes sub-23 abaixo da Regionalliga. Dentro do grupo de especialistas, porém, tentamos analisar o tema sob todas as perspectivas. Com um total de 58 centros de formação de base, há logicamente muitas situações iniciais diferentes. Mas, em especial, o input sobre a forma de atuação de outras grandes ligas foi muito importante para o grupo.

Como o senhor viveu a colaboração com Klopp?

Sauer: Excelente, como, aliás, foi o grupo de especialistas como um todo. Ele reuniu pessoas de diferentes áreas. Klopp como treinador com experiência na Inglaterra. Sami Khedira, que veio do centro de formação de Stuttgart e depois esteve em muitos grandes clubes, que conhece a UEFA e tem uma visão europeia. O diretor da DFL Marc Lenz, o diretor-executivo da DFB Andreas Rettig, Markus Krösche e Andreas Bornemann com muita experiência de Bundesliga. Joti Chatzialexiou, que cuidou da base na DFB e agora é diretor-executivo do tradicional clube 1. FC Nürnberg. Espero que o grupo de especialistas possa continuar dando impulsos úteis para o desenvolvimento do sistema alemão de base e formação no futebol.

Êxodo de talentos como problema para a seleção da DFB

Por exemplo?

Sauer: Há muitos temas que ainda podem ser analisados. Há muitos jogadores nascidos na Alemanha que Jürgen Klopp não pode convocar para a seleção nacional. Só da Baviera: Kenan Yildiz, Can Uzun? Turquia. Josip Stanisic? Croácia. Paul Wanner? Áustria. Malik Tillman? EUA. E outros jogadores de todo o território federal. Também aqui já existe uma disputa entre as federações nacionais, e precisamos enfrentá-la com urgência. Nós acompanhamos isso de muito perto, quantos convites para seleções de diferentes federações chegam para jogadores específicos que estão conosco. O muniquense de nascimento Erblin Osmani atualmente está na seleção principal de Kosovo.

O que precisa mudar na Alemanha?

Sauer: Acho que há muitos desafios nessa área de transição mencionada. Não é simples, nem para os clubes nem para a federação, ter constantemente sob observação cada talento e cada um dos 58 centros de formação de base e identificar os talentos sem qualquer dúvida, mas, por outro lado, também há aqui muitas oportunidades de melhoria.

O que mais poderia ajudar o futebol alemão no longo prazo?

Sauer: A infraestrutura e o trabalho de conteúdo nos centros de formação de base alemães são, na minha visão, bons e estão pelo menos no nível de muitas outras nações do futebol. Mas também precisamos dar aos jogadores que formamos a possibilidade de dar o passo para o futebol masculino. Os clubes da Regionalliga até a Bundesliga precisam ser ainda mais corajosos para utilizar jovens jogadores. Só assim esses jogadores vão melhorar e poderão se tornar opções para a seleção nacional. E certamente também precisamos pensar sobre o sistema de ligas. A "Talent Series" é uma pequena peça que pode ajudar nisso. Mas as discussões atuais sobre a Regionalliga e também sobre a 3. Liga mostram que há insatisfações, ou seja, que se vê potencial de melhora. Aos meus olhos, atualmente não temos uma pirâmide competitiva ideal.

Jochen Sauer sobre o time reserva do Bayern de Munique e o técnico novato Dante

O segundo time do Bayern de Munique joga desde 2021 na Regionalliga Bayern. Que papel o senhor atribui a ele?

Sauer: Um papel essencial, para que os talentos tenham o primeiro contato com o futebol adulto. Hoje em dia, os talentos precisam adquirir essa experiência cedo. Por isso, de um sub-23 fizemos quase um sub-19. Para um Filip Pavic, Cassiano Kiala ou Bastian Assomo, esse é atualmente exatamente o passo de desenvolvimento correto.

Como o senhor vê o novo técnico principal, Dante? O início da nova temporada foi um pouco irregular.

Sauer: Ele foi um jogador de ponta, tem uma presença enorme e sabe o que é necessário, como jogador, para um dia disputar a Champions League. Naturalmente, como ex-profissional ambicioso, ele fica insatisfeito quando os resultados não correspondem, não era diferente com Martin Demichelis na época. Mas os garotos primeiro precisam se adaptar ao futebol masculino. Esse é um processo de desenvolvimento totalmente normal. Os últimos jogos mostraram que estamos em um bom caminho.

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Em que medida o senhor também vê o Campus como um local de desenvolvimento de treinadores?

Sauer: Um treinador que já conhece o Bayern de Munique e dá aqui, no clube, seus primeiros passos na carreira de treinador, automaticamente já tem uma identificação. Fico feliz com as carreiras de Sebastian Hoeneß, Miroslav Klose ou Martin Demichelis, e penso, sim, que treinadores podem se desenvolver muito bem na base. Aqui não existe a pressão do futebol profissional, e os treinadores podem, em um ambiente mais tranquilo, também cometer erros e melhorar continuamente. Quem sabe um deles não volte um dia também ao Bayern de Munique. Aliás, também vemos a Red&Gold e nossa rede internacional de parceiros como uma oportunidade de desenvolvimento e próximo passo para nossos treinadores talentosos.

Nas últimas semanas, houve rumores sobre um suposto interesse do Bayern de Munique em JJ Gabriel, um talentoso jovem de 16 anos do Manchester United que quer sair. De modo geral, quão sensatas o senhor considera esse tipo de transferências?

Sauer: Quando um garoto tão talentoso quer mudar de clube e todos os principais clubes internacionais estão interessados, surge uma enorme concorrência em altíssimo nível e também entram em jogo os aspectos econômicos. Nesse sentido, esse é um tema para o futebol profissional, e não para o Campus.