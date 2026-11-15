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Jürgen Klopp, treinador da seleção alemã, deseja ver um novo presidente na FIFA ao longo de 2027, dirigindo duras críticas à atual gestão presidida por Gianni Infantino e considerando que a mudança se tornou necessária após a polêmica que cercou a entidade no último período.

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Infantino, de 56 anos, busca conquistar um novo mandato nas eleições marcadas para março próximo, na capital marroquina, Rabat, em meio à concorrência de Kozo Tashima, de 68 anos, e Ramón Vega, de 55 anos, na disputa pela presidência da entidade internacional.

Klopp não escondeu sua objeção à situação atual dentro da Fifa, afirmando que a opinião predominante passou a se inclinar pela necessidade de mudança, e disse: "A opinião agora é unânime de que a mudança seria lógica. Eu achava que as coisas não ficariam piores depois de Sepp Blatter, mas chegamos a este ponto".

O técnico alemão acrescentou, segundo o que foi divulgado pela rede "Sky Alemanha", que o futebol precisa de uma liderança que coloque o interesse do jogo em primeiro lugar, longe dos interesses financeiros, apontando para a existência de pessoas capazes de assumir a responsabilidade sem buscar ganhos pessoais.

E prosseguiu em suas declarações: "Certamente há pessoas que realmente se importam com o futebol e não têm nenhum interesse financeiro. Se alguém assim assumisse esse cargo, seria algo muito positivo".

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As declarações de Klopp vieram em meio a uma série de situações polêmicas associadas à presidência de Infantino ao longo do último ano, começando pela concessão do prêmio Fifa da Paz ao presidente norte-americano Donald Trump, prêmio esse que não foi renovado este ano, chegando a outras decisões e posicionamentos que levantaram questionamentos sobre a forma de gestão da entidade internacional.

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O episódio envolvendo Folarin Balogun, atacante dos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de 2026, também provocou ampla polêmica, depois que se registrou a anulação do cartão vermelho recebido pelo jogador após a intervenção do presidente norte-americano, em um episódio que aumentou as críticas dirigidas à entidade internacional e à natureza da relação entre sua liderança e algumas personalidades políticas.

A polêmica também se estendeu aos planos de venda de participações dos direitos da Copa do Mundo a investidores do setor privado, o que acrescentou um novo tema às críticas relacionadas à gestão do torneio e ao seu futuro comercial, em um momento em que crescem os apelos para rever os rumos da entidade internacional.

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No âmbito esportivo, a seleção alemã entra na última rodada da Liga das Nações da Europa com a moral elevada, depois de conquistar uma vitória pelo placar de 3 a 1 sobre a Sérvia, ficando diante da chance de garantir sua classificação às quartas de final quando enfrentar a seleção holandesa amanhã, segunda-feira.

Klopp elogiou a força da seleção holandesa, que conquistou uma goleada pelo placar de 7 a 0 sobre a Grécia na última sexta-feira, afirmando que o confronto aguardado será difícil, e disse: "Eles jogaram um futebol muito dinâmico. É uma geração forte que conta com enormes capacidades futebolísticas. Será um jogo muito emocionante, e esperamos conseguir conter a perigosidade deles de tempos em tempos".