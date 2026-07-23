Segundo informações do jornal francês L'Equipe, o Manchester City não pretende deixar seu craque do meio-campo sair por menos de 100 milhões de euros — mesmo que isso signifique correr o risco de perdê-lo sem indenização no ano que vem.

Afinal, o contrato de Rodri com o clube da Premier League vai apenas até o final de junho de 2027. Para os Skyblues, a atual janela de transferências representa a última grande oportunidade de ainda receber uma quantia pela saída do jogador de 30 anos.

Vários meios de comunicação já haviam noticiado na quarta-feira que o Real Madrid voltaria a se interessar pelo meio-campista — entre eles, o jornalista especializado em transferências Matteo Moretto e a Sky.

Enquanto Moretto escreveu que Rodri já teria dado o aval para a transferência para o Real Madrid, a Sky informou que teria ocorrido uma reunião secreta entre o Real Madrid e os assessores do campeão mundial. Nessa ocasião, os Blancos teriam decidido tentar uma nova abordagem.

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O Manchester City gostaria de renovar com Rodri

O Manchester City, por sua vez, vem tentando há algum tempo, sem sucesso, renovar o contrato do jogador de 30 anos. Embora Rodri já tenha em mãos um contrato pronto para ser assinado, ele ainda hesita em dar o aval.

Caso não haja um acordo entre os “Skyblues” e o espanhol, também seria possível que o Real Madrid esperasse mais um ano e, em 2027, contratasse o jogador de 30 anos sem pagar taxa de transferência. O jornal AS sugeriu esse modelo, já que o clube real não gostaria de pagar mais de 60 milhões de euros pela transferência de Rodri.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, também teria se manifestado contra uma contratação neste verão. O próprio Rodri sempre se mostrou aberto a uma transferência para o Real. Fabrizio Romano chegou a escrever que o meio-campista “adoraria” e “sonharia” em vestir a camisa do Real Madrid algum dia.

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Rodri já foi associado várias vezes a uma transferência para o Real Madrid

Para o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, uma transferência para a capital espanhola também significaria um retorno. Rodri passou pela base do Atlético de Madrid na juventude e jogou pelo rival do Real na temporada 2018/19. Em março, ele mesmo havia declarado em uma entrevista que “não seria tão fácil recusar” uma oferta do Real.

O fato de Rodri ser associado a uma transferência para o Real Madrid não é, de forma alguma, novidade. Já na época em que ele ganhou a Bola de Ouro, após sua fabulosa temporada de 2023/24, surgiram rumores de que os Blancos o teriam escolhido como sucessor da dupla de meio-campistas Toni Kroos e Luka Modric — justamente o clube que, na época, havia boicotado a cerimônia de entrega do maior prêmio individual do futebol mundial.

No entanto, mesmo dois anos depois, ainda há uma necessidade clara no meio-campo central dos madrilenos. Após dois anos consecutivos sem títulos e o retorno de José Mourinho ao comando técnico, o Real vem montando há semanas um elenco de estrelas de alto nível, mas um jogador com as qualidades de Rodri ainda não foi contratado.