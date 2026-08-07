Como o jornal relata, o Effzeh também rejeitou a nova oferta de Dortmund pelo excepcional talento alemão, de mais de 45 milhões de euros, incluindo pagamentos de bônus. Esta teria sido a quarta proposta dos aurinegros por El Mala.





Segundo a publicação, o clube de Colônia segue sem abrir mão de suas exigências por um pacote total de 50 milhões de euros. Esse é o valor que o Brentford havia oferecido há semanas e que, no fim, teria levado ao menos a um acordo com o clube. O negócio então fracassou por causa do veto da família El Mala, cujos interesses são representados pela mãe do jogador.

De acordo com a Bild, o diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, conduziu as negociações com os aurinegros, mas agora as interrompeu em acordo com os órgãos do clube do Effzeh. Apenas uma oferta "claramente acima de 50 milhões" faria o Colônia voltar à mesa de negociações. Portanto, o clube de Colônia teria até aumentado novamente suas exigências.

BVB aparentemente ainda não desiste no jogo de pressão por El Mala

Nos últimos dias, o BVB estava otimista, diante da nova oferta, que ficou acima do limite de dor estabelecido pelo próprio clube, para fechar o negócio nos próximos dias. O BVB segue sem estar disposto a desistir da investida por El Mala e já estaria preparando uma quinta oferta. Resta saber se isso agora abrirá de vez a porta nessa disputa.

"Há semanas temos várias coisas sobre a mesa. Mas nada que me tenha levado a pensar em liberar o jogador", ressaltou Kessler recentemente sobre o caso El Mala.

O ponta, como se disse repetidamente nas últimas semanas em reportagens convergentes da imprensa, quer ir de qualquer maneira para o BVB neste verão e jogar a Champions League lá. No entanto, o jovem craque de 19 anos da última temporada da Bundesliga (13 gols, 3 assistências em 34 jogos) também não pretende fazer alarde caso, no fim da janela de transferências de verão, a mudança para o Ruhr não se concretize.

BVB em boa posição por alternativa a El-Mala do PSG?

Como alternativa a El Mala, o BVB pode - caso as negociações parem de vez - ir com tudo por Ibrahim Mbaye, joia do PSG. Segundo a L'Equipe, os aurinegros teriam "boas cartas" no duelo de mercado com o Liverpool pelo jogador da seleção senegalesa de 18 anos. O problema: Mbaye pode ficar ainda mais caro do que El Mala. O PSG supostamente pede 45 milhões mais 15 milhões em bônus.

No caso de Jadon Sancho, porém, segundo informações do jornal Bild, há sérias dúvidas sobre sua condição física. Também causa estranheza o fato de aparentemente nenhum outro clube ter a intenção de contratar o ponta sem custos de transferência.

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