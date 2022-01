Exigência de Paulo Sousa por jantar no Maracanã depois dos jogos é para acelerar a recuperação física

Paulo Sousa chegou ao Flamengo e já colocou a mão na massa. Conforme trouxe a GOAL, o técnico implemetou uma série de regras já vistas por aqui, inclusive no Rubro-Negro com Jorge Jesus. Uma novidade, porém, chamou à atenção: o jantar pós jogo.

Segundo soube a GOAL, Paulo Sousa pediu ao Flamengo que montasse uma estrutura no Maracanã para que os atletas pudessem jantar juntos após as partidas. Os jantares também poderão envolver as famílias dos atletas.

O intuito do técnico não é uma "simples" confraternização e vai muito além. O pedido foi feito para que o cuidado com a recuperação dos jogadores após as partidas seja total.

Mais artigos abaixo

Isso porque Paulo e sua comissão técnica seguem a linha da fisiologia que diz que a refeição do atleta após uma competição ou treino de alto rendimento interfere diretamente na velocidade de sua recuperação física. Logo, quanto mais rápido se alimentarem, mais rápido poderão se recuperar fisicamente.

A exigência do almoço após os treinos, conforme já havia trazido a GOAL, segue a mesma linha. O intuito não é ter um controle maior do que o atleta está ingerindo, mas sim acelerar a recuperação física.

Paulo Sousa chegou ao Flamengo na última sexta-feira (07) e encarou uma grande imersão no Ninho do Urubu. Nesta terça (11), ele comandou sem primeiro treino no campo, já que na última segunda (10), o dia foi reservado para exames médicos e físicos.