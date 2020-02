Exclusivo: Zico fala sobre tragédia no Ninho do Urubu e direção do Flamengo

Em entrevista exclusiva à DAZN, o galinho fala sobre o incêndio do Ninho do Urubu e sobre a postura da diretoria rubro-negra no caso

Dentro de campo o vive um excelente momento. Jogadores e treinador nas graças da torcida, títulos atrás de títulos e um futebol que vem dominando o e a América do Sul. Porém, fora de campo, o clube carioca vive um momento um tanto quanto conturbado. A tragédia do Ninho do Urubu completou um ano e as polêmicas envolvendo o episódio e a postura da diretoria ao longo dos meses estão mais fortes do que nunca.

Quem também falou sobre o assunto foi Zico, o maior ídolo da história do Flamengo. Em entrevista exclusiva à DAZN, o galinho mostrou solidariedade com relação às famílias e aos garotos envolvidos na tragédia e disse ser complicado falar a respeito do assunto sem separar o lado humano do lado político e financeiro.

“Gostaria que Deus iluminasse a direção do Flamengo para que tomem as melhores decisões e resolvam isso de uma vez por todas. Uma vida não tem preço. Então vai a sensibilidade, carinho e lado humano”, disse o eterno camisa 10 rubro-negro.

O ídolo do clube também falou sobre a diretoria do Flamengo e deu sua opinião a respeito de uma possível postura dos dirigentes neste momento e ressaltou a importância de prezar pelo lado humano ao longo dos processos e das negociações com as famílias.

“Os dirigentes falam que não há um contato direto com as famílias e que existem muitos advogados cuidando disso. Mas a diretoria tem que impor esse contato. Tem que tentar resolver mais a parte humana do que qualquer litígio de parte política ou financeira”.

Enquanto o imbróglio não se resolve, o Flamengo entra em campo para tentar levar mais um troféu. Nesta quarta-feira (18), às 22h30, a equipe de Jorge Jesus ao para fazer o primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana, contra o . A partida de volta será na próxima quarta(26), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). Os dois confrontos do duelo também serão transmitidos com exclusividade pela DAZN.