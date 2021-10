Exclusivo: Sandro admite que esteve perto do Man City e diz que deixar Tottenham foi "maior erro da carreira"

O meio-campista brasileiro saiu do Spurs e se arrependeu; jogador comenta sobre Bale e Modric quando jogavam juntos pelo clube inglês

O ano de 2014 marca, na história do Tottenham, algo como um recomeço. O atual técnico do PSG, Mauricio Pochettino, acabava de chegar ao Spurs, para desenvolver uma equipe pronta para disputar a final da Liga dos Campeões de 2019, tal como Klopp fez com o Liverpool.

Mas não apenas para o clube inglês 2014 trouxe uma nova etapa, como também para o meia Sandro, quando decidiu sair do Tottenham para jogar no QPR (Queens Park Rangers).

O volante, porém, não esperava que tantas coisas iriam culminar em uma triste queda de desempenho no seu futebol.

"O maior erro da minha carreira foi deixar o Tottenham. Quando me mudei para o QPR, sentia-me um pouco zangado. Não se pode tomar uma decisão quando se está zangado com algo. É preciso deixar passar, pensar e estar muito calmo para tomar uma grande decisão", comentou o atual jogador do Balenenses à Goal , que se diz arrependido por ter pensado tão pouco na mudança de clube na época.

Nesta história, Tim Sherwood foi um grande vilão, pois muito graças a ele, quando questionou a habilidade de Sandro, o atleta acabou deixando o Tottenham com um sentimento angustiante.

Quando chegou aos Spurs, em 2010, logo após a conquista da Libertadores com o Internacional, Sandro tinha apenas 21 anos. Um jogo comentado por ele foi a vitória por 1 a 0 sobre o Milan, no San Siro, no dia 15 de dezembro daquele ano: "Lembro-me de tudo. Estava chovendo um pouco, mas o campo estava perfeito. A música no estádio era incrível. Era Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses. Adoro esta canção. Posso ver a chuva caindo e as luzes do estádio. Lindo!"

"O jogo foi maravilhoso. Jogamos bem e ganhamos contra o Milan no San Siro. Foi um sonho", completa. Um jogo com Seedorf, Ibrahimovic, Van der Vaart e tantas outras estrelas não poderia ser diferente.

Como um jogador de destaque, Sandro acabou sendo procurado por diversos clubes, incluindo o Manchester City, que vivia ainda o começo de sua Era de reconstrução, mas seu momento no Tottenham fez o atleta recusar a proposta do rival inglês: "Eu disse que não porque gostava demais do meu momento no Tottenham. Estava curtindo e era titular. Tive medo de ir ao Manchester City e ter que me adaptar novamente. O que senti naquele momento foi especial. Teria deixado algo para trás".

Nessa época, Sandro era comparado a Bale, Vaart e Modric, com quem jogou lado a lado e tem grande apresso: "Ele é inteligente. Ele compreende muito sobre o jogo - o movimento, o controle de bola. Ele é mágico".

O volante comenta também sobre a habilidade de Bale, que durante os treinos, ficava perceptivo: "Quando comecei a treinar no Tottenham, pensei: 'Este cara é outro nível. Ele pode fazer tudo. Sabe controlar a bola, sabe correr depressa, sabe rematar. Ele pode fazer tudo".

"Quando eu vim, ele era um lateral esquerdo. Quando ele foi ao ataque, vi tanta força. O fardo era diferente dos outros laterais esquerdos - ele podia correr o jogo inteiro e não parar".

A saída de Bale para o Real Madrid não marcou só ao galês, mas ao brasileiro, porém de um outro modo. Sandro ficou mais um ano no Tottenham, quando teve uma pequena discussão com Sherwood. "Toda mundo disse: 'Oh, você brigou com ele'. Não, apenas tivemos uma conversa mais dura", reforça.

Neste momento, Kane era outro jogador que evoluia e passava a se tornar um dos grandes nomes do Tottenham: "Ele era um jogador forte. Forte mentalmente. Tinha fome de jogar. Todos os dias no treino, ele queria fazer a finalização. Ele gostava muito de treinar e começou a melhorar e a desenvolver-se. Ele começou a crescer", comenta Sandro sobre o inglês.

Porém, enquanto Kane subia de nível, Sandro acabava decaindo. O atleta acabou se lesionando contra o QPR em um duelo, por quem jogaria logo depois. Atualmente, aos 32 anos, o atleta soma, apesar de tudo, orgulho de ter atuado na Liga Inglesa e na seleção brasileira: "Joguei na Premier League durante seis anos e joguei pelo meu país. É uma coisa muito gratificante. É uma liga muito difícil, com muitos jogadores grandes, e eu me saí bem."

"Já sentia que era uma grande oportunidade para mim. Eu sabia que seria difícil no início, mas estou aberto a ver outras coisas. Foi por isso que me apaixonei pela Inglaterra. O meu momento lá foi especial e estou grato por ter feito a escolha de ter atuado pelo Tottenham".