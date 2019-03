Exclusivo - Rival histórico, Shevchenko diz que Buffon pode ganhar Champions com PSG

Ex-atacante ainda considerou Juventus como favorita a alcançar decisão do torneio

Em entrevista exclusiva para a Goal, o ex-atacante Andriy Shevchenko, que protagonizou grandes partidas pelo Milan contra o goleiro Gianluigi Buffon, que jogava na Juventus, admitiu que o antigo rival pode erguer o troféu da Champions League com o PSG.

"O último jogo do PSG foi uma demonstração de força da equipe. Apesar dos desfalques importantes que eles tiveram, conseguiram vencer no Old Trafford contra o Manchester United. No segundo tempo, em especial, mesmo sem Cavani e Neymar, eles jogaram muito bem. Vejo eles como outro time que pode avançar à final", resumiu Sheva.



Shevchenko e Buffon se encararam na final da Champions League de 2003. Na ocasão, o ucraniano levou a melhor (Foto: Getty Images)

O ucraniano aproveitou a oportunidade e também destacou a mudança de ares de Cristiano Ronaldo, que saiu do Real Madrid para a equipe Bianconera. Para o ex-camisa 7 Rossonero, o projeto da Juve é consistente e pode render frutos.

"É mais fácil o Real Madrid ganhar sem Ronaldo ou ele ganhar sem o Real? É um desafio para ambos. A escolha foi dele em sair e ele está indo muito bem em uma liga grande. Ronaldo está jogando para a equipe e percebemos que tem funcionado bem. Nos últimos cinco anos eles chegaram na final duas vezes. É um resultado importante, mesmo sabendo da dificuldade existente em ganhar. O time tem demonstrado um crescimento contínuo e que domina o futebol na Itália. Eles criaram um grupo e um projeto, embora há sempre espaço para mais evolução", confirmou Andriy.

Shevchenko treina a seleção da Ucrânia desde julho de 2016, quando assumiu o cargo após a saída de Mykhaylo Fomenko.