Exclusivo para o Koora... Ex-jogador do Al-Ahly do Egito substitui Al-Soma na Liga Saudita

Um ex-artilheiro do Al-Ahly do Egito está prestes a se transferir para a Liga Roshen da Arábia Saudita durante a próxima janela de transferências de verão, para substituir o sírio Omar Al-Soma, o maior artilheiro da história da competição.

O “Kooora” soube que o congolês Afimeko Bololo, atacante do Jagiellonia Białystok, da Polônia, está prestes a se transferir para o clube saudita Al-Hazm na próxima janela de transferências de verão.

O atacante congolês está passando pelos exames médicos necessários neste momento, antes de se juntar ao elenco da equipe, que está em pré-temporada na Tunísia, e, em seguida, a transação será anunciada oficialmente.

Bololo será o substituto do atacante sírio Omar Al-Soma, que deixou o Al-Hazm após o término de seu contrato no final da última temporada, tendo marcado 9 gols e dado 1 assistência em 26 partidas.

O Al-Hazm contratará Bololo em uma transferência sem custos, após o término de seu contrato com seu antigo clube polonês, pelo qual marcou 21 gols e deu 8 assistências em 47 partidas em diversas competições durante a última temporada.

O melhor desempenho do jogador de 27 anos ocorreu na temporada anterior à passada, 2024-2025, quando conquistou o título de artilheiro da Liga da Conferência Europeia com 8 gols.

O desempenho de Pololo levou o Al-Ahly, do Egito, a negociar com ele para contratá-lo durante a última janela de transferências de inverno, conforme revelaram várias reportagens da imprensa; no entanto, a negociação acabou não se concretizando.

Bololo tem 27 anos e iniciou sua carreira profissional no clube suíço Basel, onde foi promovido para a equipe principal em 2019, antes de se transferir para o Greuther Fürth, da Alemanha, em 2022, e de lá para o campeão da Polônia no ano seguinte.

Ao longo de três anos, Pololo disputou 134 partidas pelo Jagiellonia Białystok, nas quais marcou 56 gols e deu 17 assistências, graças à sua capacidade de atuar também como ponta.