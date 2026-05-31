Exclusivo para o Koora... Crespo sugere uma contratação argentina “ideal” para o Real Madrid

O argentino Hernán Crespo, ex-atacante do Chelsea, acredita que seu compatriota Enzo Fernández, meio-campista dos Blues, seria uma “contratação perfeita” para o Real Madrid na janela de transferências de verão.

O Real Madrid busca contratações de destaque para reforçar seu meio-campo na próxima temporada, em conjunto com a revolução de mudanças esperada com o novo técnico José Mourinho, após uma temporada de 2020 decepcionante.

O nome de Enzo Fernández já foi associado a uma transferência para o time espanhol em mais de uma ocasião, enquanto o próprio jogador gerou polêmica com declarações nas quais deu a entender seu desejo de jogar no “Bernabéu”.

O ex-técnico do Chelsea, Liam Rossiner, repreendeu o astro argentino após suas declarações, que considerou ofensivas ao clube inglês, especialmente porque seu contrato com os Blues ainda está em vigor.

Crispó disse, em entrevista à Koora a ser publicada posteriormente: “Enzo Fernández tem a qualidade, a personalidade e a mentalidade que o qualificam para jogar em qualquer clube do mundo”.

E acrescentou: “O Real Madrid está sempre à procura de jogadores capazes de lidar com os níveis mais altos de pressão, e ele se enquadra nessa categoria”.

O atacante argentino concluiu sua análise sobre o compatriota dizendo: “Apesar de qualquer fase difícil que tenha passado no Chelsea, seu nível é inquestionável, e ele pode brilhar de forma exemplar em Madri”.

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