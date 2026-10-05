A Goal apurou que o português Carlos Queiroz, ex-técnico da seleção de Gana, está próximo de comandar sua quinta seleção árabe em sua longa trajetória como treinador.

Queiroz rescindiu seu contrato com a Federação Ganesa de comum acordo, após a queda nos resultados desde seu retorno em um segundo mandato, já que a equipe das "Estrelas Negras" perdeu para Costa do Marfim e Gâmbia nas duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

Uma fonte próxima a Queiroz, em declarações à Goal, afirmou que o treinador português entrou em negociações sérias com a Federação do Bahrein para comandar a seleção durante o próximo período, visando a Copa da Ásia de 2027.

E acrescentou: "Queiroz realizou uma reunião com os dirigentes da Federação do Bahrein para acertar o comando da seleção, e o assunto pode ser definido nos próximos dias".

Apesar de Queiroz ser o principal candidato a comandar a seleção do Bahrein, a fonte indicou que a Federação do Bahrein entrou em contato com outros treinadores.

A Federação do Bahrein busca um novo técnico para a seleção, substituto do croata Dragan Talajić, que está próximo de ser demitido, após a eliminação decepcionante na fase de grupos da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", atualmente disputada na Arábia Saudita.

Caso as negociações de Queiroz com a seleção do Bahrein sejam bem-sucedidas, será a quinta parada árabe na trajetória do treinador português, que comandou: Emirados Árabes Unidos (1998-1999), Egito (2020-2021), Catar (2023) e Omã (2025-2026).

Rumores do Wydad

Em outro contexto, a fonte negou que Queiroz esteja próximo de se transferir para o Marrocos para treinar o Wydad durante o próximo período.

E disse: "Queiroz não conversou com ninguém do Marrocos nos últimos dias, e as notícias que afirmam que ele entrou em negociações com o Wydad ou até mesmo que teve algum contato amistoso com alguém de lá não têm fundamento".

Reportagens da imprensa marroquina haviam indicado, há dois dias, que Queiroz estaria próximo de comandar o Wydad, substituindo seu compatriota Sérgio Paulo Brito, que vem sendo alvo de duras críticas.