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Exclusivo para Koora, em vídeo: "Não merece ser convocado para o Marrocos": Mustapha Hadji aconselha Díaz a fugir do Real para a Roshn League

M. Hadji
B. Diaz
Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Marrocos x Níger
Marrocos
Níger
Africa Cup of Nations Qualification
Marrocos
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Níger

"Mais de uma hora em cada partida": lenda do Marrocos revela o que Díaz precisa para salvar seu futuro

Mustapha Hadji, lenda da seleção marroquina, aconselha Brahim Díaz, atual astro de Marrocos, a deixar o Real Madrid e se transferir para a Liga Roshn Saudita de profissionais, a fim de manter seu lugar nas fileiras da seleção.

Brahim Díaz sofre com a falta de participação no Real Madrid desde o retorno do português José Mourinho no início da temporada atual.

Díaz limitou-se a participar de 210 minutos, divididos em 6 partidas em todas as competições desde o início da temporada, estando entre os jogadores do Real Madrid com menos minutos em campo.

Apesar de seu destaque nos minutos que teve nesta temporada e de ter dado duas assistências na Liga dos Campeões da Europa, a acirrada concorrência pelas posições de ataque dificulta a missão do internacional marroquino de conquistar uma vaga de titular na escalação do time merengue.

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Relatos da imprensa indicaram que o clube saudita Al-Ittihad pensa seriamente em contratar Díaz durante a janela de transferências de inverno, em janeiro que vem, e prepara uma oferta vultosa.

Sobre a situação de Díaz no Real Madrid, Hadji disse, em sua entrevista ao Kooora: "Ele joga pelo maior clube do mundo, mas, sinceramente, eu o aconselho a partir para a liga saudita se houver uma oferta".

O astro marroquino, que já atuou na liga inglesa, acrescentou: "Eu acompanho bem a Liga Roshn, e a competição por lá conta com a participação de profissionais do mais alto nível, com uma disputa difícil".

Hadji frisou que a continuidade da exclusão de Díaz da escalação do Real Madrid significa sua saída dos planos do treinador Mohamed Ouahbi na seleção de Marrocos.

Ele disse: "Díaz só participa de poucos minutos com o Real Madrid e, portanto, será difícil convocá-lo para as fileiras da seleção marroquina, pois ele não merece atuar internacionalmente diante dessa situação".

A lenda de Marrocos encerrou suas declarações sobre o assunto dizendo: "Espero que ele parta para um grande clube na Arábia Saudita ou em qualquer outra liga, para que tenha a chance de jogar mais de uma hora em cada partida".

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