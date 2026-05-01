"" Exclusivo para Kooora.. revelada a data do regresso de Luka Zidan e a sua posição em relação ao Mundial ""

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Uma fonte revelou a posição de Luca Zidane, goleiro do Granada e da seleção argelina, sobre conseguir alcançar a Copa do Mundo de 2026, após sua lesão que gerou preocupação para o suíço Vladimir Petkovic, técnico dos Guerreiros do Deserto, antes do evento mundial.

Luca Zidane, de 27 anos, sofreu uma forte lesão no rosto durante a partida de sua equipe, o Granada, contra o Almería, pela segunda divisão espanhola, no último domingo.

O filho da lenda Zinedine Zidane deixou o campo sentindo tontura, após uma bola dividida depois de um escanteio, e o sangue apareceu em sua boca, o que exigiu sua transferência para o hospital.

Essa lesão ocorre em um momento sensível para a seleção argelina, cerca de um mês e meio antes da Copa do Mundo, marcada para os Estados Unidos, Canadá e México, no período entre 11 de junho e 19 de julho próximos.

Posteriormente, o Granada anunciou em comunicado oficial que os exames médicos confirmaram que Zidane sofreu uma fratura no maxilar e no queixo, o que exige uma intervenção cirúrgica, sem especificar a data de seu retorno.

"Luca Zidane participará do Mundial"

Getty Images

Uma fonte próxima de Luca Zidane disse, em declarações exclusivas ao Kooora, nesta sexta-feira: "O goleiro estará disponível para participar com a seleção argelina na Copa do Mundo".

A fonte, que se recusou a mencionar seu nome, acrescentou que Luca voltará em 3 ou 4 semanas, no máximo, e pode alcançar a última partida do Granada na temporada atual da liga, marcada contra o Sporting Gijón no dia 31 de maio corrente.

A fonte enfatizou que o goleiro argelino está confiante em sua prontidão para participar da Copa do Mundo pela primeira vez em sua carreira.

Por sua vez, Luca disse por meio de sua conta no "Instagram": "A operação correu bem, o susto foi maior do que o dano, voltarei ao campo muito em breve".

Zidane tornou-se um dos pilares da seleção argelina no período recente, especialmente após seu brilho na Copa das Nações Africanas de 2025, realizada no Marrocos, pois saiu sem sofrer gols em 3 de 4 partidas que disputou no torneio.

A seleção dos Guerreiros do Deserto se prepara para participar do Mundial de 2026 no grupo décimo, que inclui, além dela, a atual campeã Argentina, a Jordânia e a Áustria.

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E a seleção argelina começa a sua campanha na madrugada do próximo dia 17 de junho enfrentando a sua homóloga argentina.

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