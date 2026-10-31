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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Exclusivo para Kooora: por que a demissão do técnico do Al-Ahli saudita demorou tanto?

M. Pusic
Al-Sadd x Al-Ahli
Al-Sadd
Al-Ahli
Liga dos Campeões da Ásia
Países Baixos
Catar
Arábia Saudita

O técnico holandês está a um passo da demissão!

Uma onda de indignação tomou conta da torcida do Al-Ahli nas últimas horas, após a derrota histórica sofrida pela equipe diante do Al-Shabab, pelo placar de 6 a 1, pela 12ª rodada da Saudi Pro League.

Após a partida, a torcida do Al-Ahli manteve os ataques ao técnico holandês das arquibancadas, entoando "Pogacic out", em alusão ao desejo de que ele deixe o cargo.

Leia também: Viagem ao exterior revela a verdade sobre a demissão de Pogacic do comando do Al-Ahli

De acordo com o que o "Koora" apurou com uma fonte próxima dentro do Al-Ahli, a partida contra o Al-Sadd do Catar, pela AFC Champions League Elite, será a última chance na trajetória de Pogacic com o Al-Ahli.

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A fonte esclareceu que qualquer resultado que não seja a vitória fará com que Pogacic deixe o cargo oficialmente, com a missão ficando a cargo de um dos filhos do clube de forma interina, até que seja contratado um treinador estrangeiro no próximo período.

O Al-Ahli será um visitante de peso diante do Al-Sadd do Catar, na noite da próxima segunda-feira, pela quarta rodada da Champions League Elite da Ásia.

Pogacic havia atacado um dos jornalistas após a derrota para o Al-Shabab, dizendo a ele: "Você vai deixar o Al-Ahli?", ao que respondeu: "Você deveria ter vergonha de si mesmo".

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