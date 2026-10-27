Mustapha Hadji, lenda da seleção do Marrocos, abriu fogo contra Sofyan Amrabat, jogador do Marrocos, após a recente crise com o técnico Mohamed Ouahbi, destacando que carregar a bandeira marroquina é "uma honra para qualquer jogador".

Amrabat havia anunciado em setembro passado a suspensão de sua participação e a falta de disposição para representar a seleção do Marrocos enquanto Ouahbi permanecesse à frente da comissão técnica da equipe, ressaltando que não havia se aposentado do futebol internacional.

Por sua vez, Ouahbi afirmou que as declarações de Amrabat tinham como causa a sua pouca participação com a seleção marroquina, enfatizando que ele não poderia obter mais minutos de jogo enquanto não atuasse com regularidade em seu clube.

Hadji disse sobre a crise, em uma entrevista em vídeo para a Kooora que será publicada posteriormente, "Amrabat joga pela seleção marroquina, que representa o país e ergue a sua bandeira, e não joga por Mohamed Ouahbi, portanto ele deve jogar sob o comando de qualquer técnico".

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E acrescentou, dirigindo uma mensagem a Amrabat: "Você representa o país e não o técnico, por isso não deve exigir a troca do técnico, seja ele Ouahbi, Regragui ou qualquer outro".

"Representar o Marrocos é uma grande honra"

Sobre as declarações posteriores do jogador do Ajax de Amsterdã de que sua divergência com Ouahbi não tinha nenhuma relação com a pouca participação na seleção, Hadji afirmou que o interesse da seleção marroquina deve permanecer acima de qualquer problema.

Hadji explicou: "Representar a seleção marroquina é uma grande honra; ter a oportunidade de erguer a bandeira marroquina entre 40 milhões de marroquinos é algo enorme, e deve estar acima de qualquer problema".

A lenda do Marrocos concordou com as declarações de Ouahbi ao comentar a crise, quando disse que "sua história lhe garante respeito, mas não lhe concede o privilégio de permanecer no time titular".

Hadji completou suas declarações dizendo: "Todo o respeito pelo que Amrabat ofereceu à seleção, mas isso não lhe dá o direito de dizer que um técnico deve sair para que ele se junte ao time".

E prosseguiu, dirigindo uma mensagem dura a Amrabat: "Quem é você para dizer isso? Você não está acima da seleção, nem do técnico, nem da bandeira marroquina; você tem de vir à seleção e jogar calado, mesmo que atue por um único minuto, porque isso é uma honra para você".

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