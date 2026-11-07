Uma fonte próxima ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, pôs fim à polêmica em torno da possibilidade de o clube contratar o holandês Jeremie Frimpong, lateral do Liverpool, da Inglaterra, durante a próxima janela de transferências, após os relatos que ligaram o jogador a uma transferência para o elenco do "Líder".

Relatos da imprensa haviam mencionado nas últimas horas a entrada de Frimpong no radar de interesses do Al-Hilal, no âmbito das movimentações do clube para reforçar seu elenco com novos nomes, em preparação para os próximos compromissos.

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O site "Kooora" entrou em contato com uma fonte próxima ao Al-Hilal, que negou a existência de um desejo do clube em contratar o lateral holandês, afirmando que o jogador não está entre as opções colocadas na mesa da diretoria no momento atual.

A fonte esclareceu que o italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, coloca o reforço das posições de zaga e meio-campo no topo de suas prioridades, diante de sua necessidade de fortalecer essas duas posições antes de pensar em adicionar um novo jogador na posição de lateral-direito.

A fonte apontou que Inzaghi está convencido do potencial que possui o lateral local Mohammed Mahzari, o que o faz preferir investir a vaga de jogador estrangeiro na posição de zagueiro ou volante, em vez de contratar Frimpong.

Dessa forma, as notícias que ligaram Frimpong ao Al-Hilal parecem distantes das intenções atuais do clube, em um momento em que a comissão técnica foca em resolver necessidades mais urgentes dentro do elenco, de acordo com o que revelou a fonte próxima ao "Líder".