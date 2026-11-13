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Adrien Silva, ex-estrela do meio-campo da seleção de Portugal, respondeu às acusações de arrogância dirigidas a Cristiano Ronaldo, lenda da equipe que se aposentou recentemente, negando que ele tenha recebido tratamento especial no vestiário.

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Silva disse, em entrevista à Kooora que será publicada posteriormente, que Cristiano Ronaldo tem confiança e ambição verdadeiras, mas que alguns interpretaram isso como arrogância.

Quando questionado se o mundo teria interpretado mal Ronaldo por conta de sua enorme autoconfiança e de suas reações emotivas, respondeu: "Às vezes, sua imensa autoconfiança é mal interpretada. Qualquer pessoa que compete no mais alto nível precisa acreditar em si mesma de forma incondicional".

E acrescentou o jogador de 37 anos: "O que alguns descreveram como arrogância não passava de ambição verdadeira e da frustração natural de alguém que odeia perder".

Ronaldo recebeu tratamento especial?

Sobre se Ronaldo recebia tratamento excepcional dos treinadores ou dos dirigentes da Federação Portuguesa na seleção, Silva negou, enfatizando que o astro do Al-Nassr saudita conquistou sua posição por mérito próprio.

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Disse o ex-astro do Monaco francês: "Cristiano Ronaldo conquistou sua posição dentro de campo, por meio de seu desempenho, de seus títulos e de seu comprometimento com o país".

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E prosseguiu: "O segredo para que tudo funcionasse tão bem no vestiário era simples: ele sempre era o primeiro a liderar pelo exemplo, com seu trabalho árduo, sua pontualidade e sua dedicação".

E continuou: "Quando o seu líder é a pessoa que trabalha com o máximo empenho, isso naturalmente lhe garante a admiração de todo o grupo".

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"Não dá para substituir um jogador como Ronaldo rapidamente"

Sobre como substituir Ronaldo após sua aposentadoria do futebol internacional, Silva afirmou que isso não é possível no curto prazo, mas se mostrou otimista com o futuro de Portugal.

E explicou: "Você não substitui, da noite para o dia, uma figura com um impacto histórico do tamanho de Cristiano. Ainda assim, Portugal conta atualmente com uma geração excepcional de talentos, desenvolvida por meio do trabalho de excelência dos clubes e da federação".

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E prosseguiu: "Há qualidade e maturidade suficientes para construir uma equipe forte e unida, capaz de seguir competindo pelos maiores títulos no cenário mundial".

Sobre qual jogador poderia vestir a braçadeira de capitão como sucessor de Ronaldo, respondeu: "Portugal ainda está numa posição muito forte. Jogadores como Rúben Dias, Bruno Fernandes e Bernardo Silva vêm demonstrando liderança, personalidade e inteligência tática nos maiores palcos do futebol mundial há vários anos. Com certeza não haverá problema".

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Ronaldo e Silva: 4 anos e um título precioso

Silva, que se aposentou do futebol no ano passado, disputou 26 partidas internacionais com a camisa da seleção portuguesa no período entre 2014 e 2018, e atuou ao lado de Ronaldo em campo em 16 jogos.

A dupla contribuiu, em conjunto, para conduzir a seleção portuguesa ao título mais importante de sua história, a Eurocopa de 2016, quando participaram da vitória sobre a seleção da França, anfitriã, na partida final.

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Para além da trajetória internacional, Silva atuou em diversas ligas europeias, tendo passado pelo Sporting de Lisboa no Campeonato Português, pelo Leicester City no Campeonato Inglês e pelo Monaco no Campeonato Francês, além da Sampdoria no Campeonato Italiano.

Silva também defendeu os clubes emiradenses Al-Wahda e Dubai United antes de se aposentar.

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Por sua vez, Cristiano Ronaldo anunciou, na semana passada, sua aposentadoria do futebol internacional, seguindo os passos de seu rival histórico Lionel Messi, que havia anunciado sua aposentadoria internacional cerca de um mês antes.

Ronaldo encerrou sua trajetória internacional após 23 anos de sua primeira aparição com a camisa de Portugal, na esteira de uma grande crise com o treinador Jorge Jesus.