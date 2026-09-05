O ex-árbitro português Bruno Paixão ironizou a decisão do árbitro da partida entre Real Madrid e Real Betis de não mandar repetir a cobrança de pênalti de Kylian Mbappé, que gerou polêmica nas últimas horas.

O Real Madrid sofreu sua primeira derrota nesta temporada ao perder por 1 a 0 diante do anfitrião Real Betis na noite da última sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Mbappé desperdiçou a chance de sair com o ponto do empate após perder um pênalti nos acréscimos do segundo tempo, cobrança essa que foi defendida pelo goleiro Álvaro Valles.

As opiniões divergiram sobre o direito do Real Madrid de repetir a cobrança do pênalti, devido à entrada do zagueiro Marc Bartra na área no momento do chute, seguida de sua participação na jogada ao impedir Mbappé de completar a bola após o rebote do goleiro.

Enquanto os jornais espanhóis destacaram que a decisão do árbitro Alejandro Hernández esteve de acordo com as regras da International Football Association Board (IFAB), Bruno Paixão entende que o árbitro deveria ter mandado repetir a cobrança.

Paixão disse, em declarações exclusivas à Kooora: "O zagueiro do Real Betis estava dentro da área no momento do chute e participou da jogada em seguida, mandando a bola para escanteio".

E acrescentou o ex-árbitro português: "O árbitro de vídeo (VAR) deveria ter alertado o árbitro para revisar o lance no vídeo e tomar a decisão correta".

Segundo o que destacaram os jornais espanhóis, a regra estabelece que a avaliação da presença do jogador dentro da área no momento da execução da cobrança depende da posição de seus pés, ou de qualquer parte de seu corpo que esteja em contato com o solo, no instante em que a bola é chutada.

Não se consideram as partes do corpo que estão no ar nem sua projeção vertical sobre o gramado, exceto em um único caso, que é quando o corpo inteiro está separado do solo.

Por essa interpretação, Bartra é considerado fora da área, porque seu pé não tocou o gramado, e sim estava suspenso no ar.

Em resposta a isso, Paixão disse com ironia: "O jogador estava dentro da área. Isto é futebol, não basquete!", vale lembrar que as regras do basquete permitem que os jogadores toquem a bola fora da quadra desde que não toquem o chão.

O profissional de 52 anos explicou: "Por exemplo: se o jogador estiver fora da área, mas tocar a bola com a mão enquanto a própria bola estiver dentro da área, a decisão correta é marcar pênalti".

"Güler não merecia a expulsão"

Em outro contexto, Paixão afirmou que o árbitro não favoreceu o Real Madrid ao se recusar a mostrar o segundo cartão amarelo para Arda Güler, jogador do clube merengue.

No início do segundo tempo, Güler derrubou um dos jogadores do Betis, mas o árbitro se limitou a marcar uma falta sem mostrar o cartão amarelo, o que gerou o protesto do capitão Isco, que pediu que o jogador turco fosse punido com o segundo cartão amarelo, depois de ter recebido o primeiro no fim do primeiro tempo.

O ex-árbitro português comentou dizendo: "Na minha opinião, foi uma falta comum de um jogador do Real Madrid, e não há nada que justifique mostrar um cartão amarelo contra ele".

E concluiu suas declarações: "O árbitro tomou uma decisão correta naquela jogada".

Quem é Bruno Paixão?

IMAGO

Nascido em 1974, Bruno Paixão é um dos mais destacados ex-árbitros portugueses, tendo apitado ao longo de sua carreira partidas de diversas competições de prestígio, entre elas o Campeonato Português, além de diferentes torneios europeus.

A carreira de Paixão na arbitragem começou em 1990 e se estendeu até 2018. Ele apitou sua primeira partida no Campeonato Português da primeira divisão em 1997, antes de impor seu nome no cenário nacional e continental.

O árbitro português obteve o distintivo internacional entre 2004 e 2012, e também foi classificado entre os árbitros da primeira categoria da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) durante a temporada 2012-2013, participando ao longo de sua carreira da arbitragem de partidas em diferentes competições nacionais e internacionais.

Fora dos gramados, Paixão trabalhou como engenheiro na área de produção industrial, conciliando sua carreira profissional com sua longa trajetória na arbitragem.

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