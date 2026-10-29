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Exclusivo para Kooora em vídeo: "Não merece ser convocado para Marrocos", Mustapha Hadji aconselha Díaz a fugir do Real para a Roshan League

M. Hadji
B. Diaz
Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Marrocos x Níger
Marrocos
Níger
Africa Cup of Nations Qualification
Marrocos
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Níger

"Mais de uma hora em cada partida": lenda do Marrocos revela o que Díaz precisa para salvar seu futuro

Mustapha Hadji, lenda da seleção marroquina, aconselha Brahim Díaz, atual estrela de Marrocos, a deixar o Real Madrid rumo à Liga Roshn dos Profissionais da Arábia Saudita, a fim de preservar seu lugar nas fileiras da seleção.

Brahim Díaz sofre com a falta de participação no Real Madrid desde o retorno do português José Mourinho no início da atual temporada.

Díaz limitou-se a disputar 210 minutos, distribuídos em 6 partidas em todas as competições desde o início da temporada, estando entre os jogadores do Real Madrid com menos minutos em campo.

Apesar de brilhar nos minutos que teve nesta temporada, e de duas assistências na Liga dos Campeões da Europa, a acirrada concorrência pelas posições de ataque dificulta a tarefa do internacional marroquino de conquistar uma vaga de titular na escalação do time merengue.

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Relatos da imprensa indicaram que o Al-Ittihad saudita pensa seriamente em contratar Díaz durante a janela de transferências de inverno, em janeiro próximo, e prepara uma oferta vultosa.

Sobre a situação de Díaz no Real Madrid, Hadji disse, em sua entrevista à Kooora: "Ele joga no maior clube do mundo, mas, sinceramente, aconselho-o a sair para a liga saudita se houver uma oferta".

A estrela marroquina, que já atuou como profissional no Campeonato Inglês, acrescentou: "Acompanho bem a Liga Roshn, e a competição por lá conta com a presença de profissionais do mais alto nível, e a concorrência é difícil".

Hadji frisou que a continuidade da exclusão de Díaz da escalação do Real Madrid significa sua saída dos planos do técnico Mohamed Ouahbi na seleção de Marrocos.

Ele disse: "Díaz só atua pelo Real Madrid em poucos minutos, e, portanto, será difícil convocá-lo para as fileiras da seleção marroquina, pois ele não merece disputar partidas internacionais diante dessa situação".

A lenda de Marrocos encerrou suas declarações a esse respeito afirmando: "Espero que ele vá para um grande clube na Arábia Saudita ou em qualquer outra liga, para que tenha a oportunidade de jogar mais de uma hora em cada partida".

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