O Goal apurou que o português Carlos Queiroz, ex-treinador da seleção de Gana, está perto de comandar sua quinta seleção árabe em sua longa carreira como técnico.

Queiroz rescindiu seu contrato com a Federação Ganesa em comum acordo, após a queda nos resultados desde seu retorno em uma segunda passagem, já que a equipe das "Estrelas Negras" perdeu para Costa do Marfim e Gâmbia nas duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa das Nações Africanas de 2027.

Uma fonte próxima a Queiroz afirmou, em declarações ao Goal, que o treinador português entrou em negociações sérias com a Federação do Bahrein para dirigir a seleção no próximo período, visando à preparação para a Copa da Ásia de 2027.

E acrescentou: "Queiroz realizou uma reunião com os dirigentes da Federação do Bahrein para acertar o comando da seleção, e o assunto pode ser resolvido nos próximos dias".

Apesar de Queiroz ser o principal candidato a comandar a seleção do Bahrein, a fonte indicou que a Federação do Bahrein entrou em contato com outros treinadores.

A Federação do Bahrein busca um novo treinador para a seleção para substituir o croata Dragan Talajić, que está perto de ser demitido, após a decepcionante eliminação na fase de grupos da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", disputada atualmente na Arábia Saudita.

Caso as negociações de Queiroz com a seleção do Bahrein sejam bem-sucedidas, esta será a quinta parada árabe na carreira do treinador português, que comandou: Emirados Árabes Unidos (1998-1999), Egito (2020-2021), Catar (2023) e Omã (2025-2026).

Rumores sobre o Wydad

Em outro contexto, a fonte negou que Queiroz esteja perto de se transferir para o Marrocos para treinar o Wydad no próximo período.

E disse: "Queiroz não falou com ninguém do Marrocos nos últimos dias, e as notícias que afirmam que ele entrou em negociações com o Wydad ou mesmo que teve algum contato amistoso com alguém de lá não têm fundamento".

Reportagens da imprensa marroquina haviam indicado, dois dias atrás, que Queiroz estava perto de comandar o Wydad para substituir seu compatriota Sérgio Paulo Brito, que vem sendo alvo de duras críticas.