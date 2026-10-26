O ex-árbitro português Bruno Paixão respondeu às declarações de seu compatriota José Mourinho, técnico do Real Madrid, a respeito de um lance de arbitragem polêmico na partida do clássico contra o Barcelona.

O Real Madrid conquistou uma valiosa vitória sobre o Barcelona pelo placar de 2 a 1 na partida disputada no estádio Camp Nou na noite de ontem, domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

O time merengue reduziu a diferença para o líder Barcelona para apenas 3 pontos, reacendendo a disputa pelo título.

Ainda assim, Mourinho dirigiu uma crítica contundente ao árbitro de vídeo da sala do VAR por causa do lance da entrada de seu compatriota João Cancelo, jogador do Barcelona, sobre Yan Diomande, ponta do Real Madrid.

Mourinho disse, na coletiva de imprensa que se seguiu ao clássico: "O árbitro fez uma partida excelente, mas seu colega na sala do VAR estava dormindo aos 60 minutos, e deveria ter intervido para expulsar Cancelo por sua entrada em Diomande".

Por sua vez, Paixão recusou-se a endossar o protesto de Mourinho após o clássico e afirmou que o lance não justifica o cartão vermelho.

O especialista em arbitragem português disse, em declarações exclusivas à Kooora, nesta segunda-feira: "Não concordo com Mourinho, a entrada justifica no máximo um cartão amarelo. Vejo que o jogador não merece cartão vermelho".