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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Exclusivo para Kooora: Al-Nassr corta o caminho do Barcelona por João Félix

J. Felix
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Barcelona
Portugal
Arábia Saudita
Espanha

O que vai acontecer?

Fontes exclusivas da "Kooora" dentro do clube saudita Al-Nassr souberam de um desdobramento surpreendente e inesperado sobre o futuro do craque português João Félix, que pode mudar completamente o roteiro do jogador no próximo período.

As fontes informaram que a diretoria do Al-Nassr, presidida por Ahmed Al-Sultan, corre contra o tempo para iniciar os procedimentos legais com o objetivo de ativar a cláusula de renovação unilateral no contrato do craque português até o verão de 2029, cortando totalmente o caminho das tentativas de seu empresário, Jorge Mendes, de transferi-lo para o Barcelona.

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Essa medida rígida por parte do setor administrativo do Al-Nassr veio após a chegada de notícias confirmadas sobre o renovado interesse do Barcelona em contratar o jogador, já que Mendes planejava aproveitar o fim do período obrigatório do contrato de Félix ao término da atual temporada (verão de 2027), para transferi-lo ao time catalão em uma transação gratuita ou por um valor simbólico.

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De acordo com o que o site "Kooora" apurou sobre os detalhes do contrato firmado no verão de 2025, a ativação dessa cláusula obrigará a diretoria do Al-Nassr a pagar um valor diferido ao clube inglês Chelsea de 20 milhões de euros (fazendo com que o total da transação chegue a 50 milhões de euros), além de elevar automaticamente o salário anual de Félix de 10 milhões para 12,5 milhões de euros.

As fontes indicam que a diretoria do Al-Nassr tenta atualmente encerrar algumas crises financeiras, e depois disso informará à Liga Saudita de Futebol Profissional sobre sua prontidão para apresentar as garantias financeiras necessárias para a transação de Félix antes de chegar o prazo final em maio próximo.

O Al-Nassr vai se apoiar na liquidez financeira esperada da enorme parceria de investimento liderada pelo capitão do time, Cristiano Ronaldo, com fundos globais, o que representa um duro golpe nas esperanças do Barcelona, uma vez que o clube espanhol jamais conseguirá igualar esses números ou comprar o contrato do jogador após sua renovação legal.

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