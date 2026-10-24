Mohamed Wahbi, treinador da seleção do Marrocos, prepara uma surpresa ofensiva para a torcida do Marrocos na próxima data FIFA de novembro, visando os dois confrontos contra o Níger na terceira e quarta rodadas das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações 2027.

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Desde que assumiu o comando técnico, Wahbi vem recorrendo a diversos nomes diferentes na posição de atacante, como Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Ismael Saibari, entre outros, mas em alguns momentos sentiu falta das características de um atacante clássico.

De acordo com informações obtidas pela " Kooora ", Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, conquistou a admiração de Mohamed Wahbi no último período, o que levou o treinador a considerar convocá-lo para a data FIFA de novembro, diante do forte desejo de manter a exclusão de Ayoub El Kaabi.

Além disso, Wahbi deseja contar com um centroavante que saiba atuar dentro da área, distante da ideia do falso nove, somado à indefinição da situação de Soufiane Rahimi, estrela do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, até o momento, após sua lesão contra o Shabab Al-Ahli Dubai há 48 horas.

En-Nesyri não teve a honra de representar a seleção do Marrocos em nenhuma ocasião desde a chegada de Mohamed Wahbi ao comando técnico, sendo que sua última participação com a camisa do Marrocos remonta à última Copa Africana de Nações.

En-Nesyri disputou 13 partidas pelo Al-Ittihad nas diversas competições da atual temporada, marcando 7 gols e dando duas assistências, vale destacar que ele balançou as redes em 4 dos últimos 5 jogos que disputou pelo clube na Roshn Saudi League.



