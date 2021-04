Exclusivo: o plano para Hazard superar lesões e renascer no Real Madrid

A ideia é que o belga jogue contra o Bétis. Quem acompanhou o processo de recuperação do camisa 7 fala sobre uma reeducação para conhecer seu corpo

No Real Madrid, dos escritórios ao vestiário, passando pela equipe técnica e pelos torcedores, uma pergunta é recorrente: sempre que Eden Hazard reaparece no time, surge a questão de saber se isso é bom. Quem viu de perto como foi a sua última reabilitação, que em princípio se encerra com a escalação do atacante no confronto entre Real Madrid e Real Bétis neste sábado (24) confidencia à Goal que o belga aprendeu a conhecer o próprio corpo.

Tem sido um processo lento e meticuloso, uma das poucas possibilidades que faltam tentar recuperá-lo. Porque depois de jogar apenas 25 minutos contra o Elche no dia 15 de março, o clube publicou o enésimo laudo médico do atacante, que havia sido detetado "uma lesão muscular na coxa direita". O pânico se espalhou, o atleta chegou a pensar em fazer uma cirurgia, que foi descartada porque os dois médicos que anteriormente o operaram na zona do tornozelo direito o aconselharam contra. Então, iniciou-se um período de reflexão e recomeço.

Durante o processo, Hazard, com o apoio de um médico especialista da Federação Belga de Futebol que viajou até Madri, manteve-se calmo, à vontade. As atenções se voltaram para a reeducação de seu organismo. Sem saber, o belga ocasionalmente apressara seu retorno. A falta de hábito com as lesões, que não era problema no Chelsea, fez com que ele desconhecesse a fundo sua real situação.

Hazard cumpre o plano: não havia data prevista para o retorno

Hazard gostaria de já ter retornado aos gramados, por exemplo, contra o Getafe, mas parou e entendeu a própria situação. Ele foi ensinado a ouvir o corpo, medir a si mesmo, analisar a si mesmo. Além disso, tem mantido o trabalho na academia da qual estava fugindo e que começou em fevereiro, muito focado na parte inferior do corpo - justamente onde suas lesões ocorrem com maior frequência.

Todos os envolvidos nesta situação não tiveram pressa. Nunca houve uma data ou prazos específicos. Por este motivo, foi surpreendente que se falasse da presença de Hazard na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool ou no El Clasico. A paciência o trouxe até aqui, com a confiança fortalecida, com peso perfeito e pronto para curtir o futebol após 40 dias de mais uma lesão.

O Real Bétis espera por ele, assim como 'seu' Chelsea e um final de temporada com chances de mais dois títulos para sua galeria.