Exclusivo: Naomi Girma fala abertamente sobre a cultura da Seleção Feminina dos EUA, a orientação de Alex Morgan e a luta pela saúde mental no futebol

Como defensora da saúde mental, Girma também falou sobre como lida com a pressão e o fracasso, bem como sobre seu papel na iniciativa “Create the Space” da Common Goal.

Sua relação com a Common Goal também inclui retribuir por meio do futebol, assumindo o compromisso de doar 1%. Agora, ela está incentivando outras pessoas a se juntarem a ela por meio do World Football Giving Day, um dia global de doações pelo futebol que acontece em 26 de maio.

Girma também discutiu a liderança de Alex Morgan e como Emma Hayes impactou positivamente a saúde mental da equipe ao estabelecer expectativas claras para a cultura da equipe e focar na saúde, recuperação e carga de treinamento das jogadoras por meio de uma “perspectiva feminina”.

Saiba mais sobre o World Football Giving Day: www.worldfootballgivingday.org

Visite o Common Goal para saber mais sobre o Create the Space, uma iniciativa criada para apoiar equipes e organizações a se tornarem comunidades de cuidado.