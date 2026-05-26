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Exclusivo: Naomi Girma fala abertamente sobre a cultura da Seleção Feminina dos EUA, a orientação de Alex Morgan e a luta pela saúde mental no futebol

N. Girma
A. Morgan
Chelsea FC Women
WSL
San Diego Wave FC
NWSL
Estados Unidos

Naomi Girma, zagueira da Seleção Feminina dos Estados Unidos e do Chelsea, conversou com o podcast “Soccer Girl” para falar sobre as pressões do futebol de alto nível, a evolução do futebol feminino e a motivação profundamente pessoal por trás de seu trabalho em prol da saúde mental.

Como defensora da saúde mental, Girma também falou sobre como lida com a pressão e o fracasso, bem como sobre seu papel na iniciativa “Create the Space” da Common Goal.

Sua relação com a Common Goal também inclui retribuir por meio do futebol, assumindo o compromisso de doar 1%. Agora, ela está incentivando outras pessoas a se juntarem a ela por meio do World Football Giving Day, um dia global de doações pelo futebol que acontece em 26 de maio.

Girma também discutiu a liderança de Alex Morgan e como Emma Hayes impactou positivamente a saúde mental da equipe ao estabelecer expectativas claras para a cultura da equipe e focar na saúde, recuperação e carga de treinamento das jogadoras por meio de uma “perspectiva feminina”.

Saiba mais sobre o World Football Giving Day: www.worldfootballgivingday.org

Visite o Common Goal para saber mais sobre o Create the Space, uma iniciativa criada para apoiar equipes e organizações a se tornarem comunidades de cuidado.

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