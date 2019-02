Exclusivo: Lucas abre o jogo sobre manifestação política: "Chegamos no limite"

EXCLUSIVO: Lucas fala sobre manifestação política que gerou polêmica e a fama de "bonzinho" que carrega

Lucas pode até ser "bonzinho", mas não foge de uma discussão em alto nível. Um dos primeiros jogadores de peso a fazer uma manifestação política de forma pública e incisiva durante a última eleição presidencial, a favor de Jair Bolsonaro, o atacante do Tottenham está à vontade para falar o que pensa. Desde que, claro, tenha o mínimo de conhecimento sobre o tema em questão.

Buscando sempre "ser justo" dentro e fora de campo, o ex-são-paulino também não vê problema de sair em defesa do amigo Neymar. Acredita que o ex-companheiro de Seleção Brasileira e PSG sabe lidar com a perseguição de adversários e críticos, mas ainda assim faz questão de pedir tratamento igual por parte da arbitragem.

"Me posicionei agora porque chegamos no nosso limite, no limite do nosso país. A nossa nação não merece passar por tudo o que tem passado nos últimos anos. O Brasil estava infestado de pessoas ruins, de coisas erradas, com caos em várias áreas, como educação, segurança e saúde. O povo chegou no limite, por isso resolvi tomar uma posição. Fiz isso também para que as pessoas pudessem ver que também sou um cidadão, que tenho esse direito", disse Lucas Moura, em entrevista exclusiva à Goal.

O papo sobre política, sua fama de bonzinho e até a visão que ele tem sobre o amigo Neymar compõem a segunda parte da exclusiva com Lucas Moura.

Confira a seguir:

É justo te enxergarem como "bonzinho"? Isso mais te atrapalhou ou ajudou na carreira?

Difícil de responder. Posso dizer que sou uma pessoa só, dentro e fora do futebol. Posso dizer sim que sou uma pessoa boa [risos], e fico feliz que tenham essa visão de mim. Procuro ser sempre justo, e sempre espero que sejam justos comigo. Quero sempre conquistar o meu espaço pela minha qualidade, pelo meu talento, pela minha dedicação, pelo meu trabalho, e não pela minha maneira de agir ou de ser "mau", de reclamar ou de xingar.

Sempre pensei que a meritocracia precisa estar presente em todos os momentos. Se isso influenciou na minha carreira, de jogar mais ou menos, de ser convocado ou não [à Seleção], é difícil de responder.

Em algum momento da sua vida não quis ser você mesmo?

[Risos] Não, acho que nunca tive esse momento. Sempre fui muito realizado, e hoje ainda mais. Tenho uma esposa fantástica, um filho abençoado, amigos, pais, parentes e jogo futebol que é a minha paixão. Cheguei onde cheguei com muita dedicação, muito esforço e jogando em grandes clubes. Sou mesmo muito realizado, não tenho nada para reclamar. Tive momentos difíceis, sim, mas isso faz parte da vida. Não posso reclamar de nada, apenas tenho que agradecer.

Se encontra em qual estágio hoje? Não digo apenas dentro de campo...

No lado pessoal, estou num estágio muito realizado, muito bem casado, com filho e uma casa com muito amor que vive cheia amigos e parentes. No futebol, estou num estágio fisicamente que é o meu auge, enquanto tecnicamente estou progredindo muito.

Acredito que ainda tenho muito para crescer e conquistar. Apesar de estar aí no futebol há muito tempo, sou muito jovem [26 anos]. Ainda posso jogar em alto nível durante muito tempo.

Por que apenas "agora" jogadores de peso resolveram fazer manifestações políticas de forma pública?

Primeiramente, eu não tenho problema nenhum de falar sobre qualquer assunto, desde que, claro, entenda o mínimo. Sou muito aberto. Além ser um jogador de futebol, sou um cidadão. Me posicionei agora porque chegamos no nosso limite, no limite do nosso país. A nossa nação não merece passar por tudo o que tem passado nos últimos anos. O Brasil estava infestado de pessoas ruins, de coisas erradas, com caos em várias áreas, como educação, segurança e saúde. O povo chegou no limite, por isso resolvi tomar uma posição. Fiz isso também para que as pessoas pudessem ver que também sou um cidadão, que tenho esse direito.

Tenho muitos fãs, muitos seguidores nas redes sociais, então talvez essas pessoas tenham curiosidade de saber como eu penso e o que eu penso. Me senti na obrigação de, talvez, dar uma opinião para quem gosta de mim, talvez ajudar pessoas com dúvidas em determinados assuntos, possivelmente dar uma clareada na mente delas. Mas, como disse anteriormente, sou uma pessoa aberta para falar sobre qualquer assunto, não tenho problema com isso.

Me preocupo com o meu país, onde tenho familiares e amigos. Quero sempre o melhor para a minha nação.

Como você, um pessoa com apelo midiático, pode - ou deve - agregar ao cenário político?

Acho que justamente fazendo o que eu fiz, e o que outros jogadores também fizeram, que é se manifestar, dar uma opinião e falar o que pensa. Mas o mais importante de tudo é o respeito. Vivemos numa democracia, então cada um tem o direito de emitir uma opinião. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, todos somos diferentes. Às vezes não penso igual a você, às vezes você não pensa igual a mim. Acima de tudo, precisamos ter o mesmo objetivo: querer o melhor para o nosso país, buscar viver num lugar melhor.

A paz e o respeito entre as pessoas precisam falar mais alto. Existem pessoas com a cabeça muito pequena que desejam o mal do outro só porque as opiniões são diferentes. Infelizmente, a humanidade é assim.

Traçou a Copa América deste ano como meta?

Jogar na Seleção sempre mexe muito comigo, sempre foi um grande objetivo. Sempre quis vestir a camisa da Seleção, sempre quis representar a minha nação... Tenho sempre a esperança e a expectativa de ser convocado.

Sei que é difícil, até porque são muitas as opções na minha posição, com vários bons jogadores que podem representar bem a Seleção. Tenho trabalhado firme e forte. Vamos ver o que vai acontecer...

Por que acha que nunca foi um nome absoluto dentro da Seleção?

Talvez tenha faltado oportunidade de jogar, de ter uma sequência... Estive na Seleção durante quase três anos no meu início de carreira, mas mesmo assim nunca tive uma sequência como titular. Respeito e sempre respeitei muito os treinadores, as opções e opiniões deles. É o futebol, né? Muitas coisas ainda podem acontecer.

Hoje me sinto muito bem, me sinto com capacidade para representar o meu país. Quando vier uma nova convocação, vou procurar agarrar a oportunidade.

Por que acha que o Neymar, mesmo quando apanha, costuma ser o alvo principal das críticas?

Às vezes o futebol é injusto. As características de jogo do Neymar, e eu também tenho essas características, de driblador, de partir para cima... Pela qualidade do Neymar, pelas características dele, não é todo mundo que aceita, os adversários ficam irritados e acabam passando do ponto. O Neymar leva muita pancada, muita porrada, mas isso acaba por ser normal por causa do estilo de jogo dele.

Já as críticas que são um pouco injustas. Sim, é o estilo de jogo dele, foi o que fez ele atingir o nível de hoje, foi o que fez dele o ídolo do Brasil, o craque da nossa Seleção, mas, como tudo na vida, sempre vamos nos deparar com pessoas que nos amam ou que nos odeiem. Faz parte, e eu acho que ele sabe lidar bem com isso.

Acha mesmo que o Neymar precisa ser "protegido" - palavra recentemente usada pelo Dani Alves? Como protegê-lo?

Às vezes a arbitragem acaba por marcar muito o Neymar, não entende o quanto ele apanha. Só ele sabe a dor que sente, mas às vezes julgam que é simulação. Enfim, acho que ele está feliz com tudo o que conquistou e tudo o que está vivendo.

Agora, a arbitragem precisa tratar todos de forma igual, não pode levar em consideração a mídia que o Neymar tem, nem mesmo a perseguição de outros jogadores e torcedores. Às vezes o Neymar é marcado pela fama que tem fora de campo, e isso não pode acontecer.