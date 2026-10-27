Mustapha Hadji, lenda da seleção do Marrocos, abriu fogo contra Sofyan Amrabat, jogador do Marrocos, após a recente crise com o treinador Mohamed Ouahbi, destacando que carregar a bandeira marroquina é "uma honra para qualquer jogador".

Amrabat havia anunciado em setembro passado a suspensão de sua participação e a falta de disposição para representar a seleção do Marrocos enquanto Ouahbi permanecesse à frente da comissão técnica do Marrocos, ressaltando, porém, que não havia se aposentado da seleção.

Por sua vez, Ouahbi afirmou que as declarações de Amrabat se deviam à sua pouca participação na seleção marroquina, enfatizando que ele não poderia ter mais minutos em campo enquanto não atuasse regularmente em seu clube.

Hadji disse sobre a crise, em uma entrevista em vídeo à Kooora que será publicada posteriormente, "Amrabat joga pela seleção marroquina, que representa o país e ergue sua bandeira, e não joga para Mohamed Ouahbi, portanto ele deve jogar sob o comando de qualquer treinador".

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E acrescentou, enviando uma mensagem a Amrabat: "Você representa o país e não o treinador, por isso não deve exigir a troca do treinador, seja Ouahbi, Regragui ou qualquer outro treinador".

"Representar o Marrocos é uma grande honra"

Sobre as declarações posteriores do jogador do Ajax de Amsterdã de que sua divergência com Ouahbi não tinha relação alguma com a pouca participação na seleção, Hadji afirmou que o interesse da seleção marroquina deve permanecer acima de qualquer problema.

Hadji explicou: "Representar a seleção marroquina é uma grande honra, ter a oportunidade de erguer a bandeira marroquina entre 40 milhões de marroquinos é algo grandioso, e deve estar acima de qualquer problema".

A lenda do Marrocos concordou com as declarações de Ouahbi ao comentar a crise, quando disse que "a sua história lhe dá respeito, mas não lhe dá o privilégio de permanecer no time titular".

Hadji completou suas declarações dizendo: "Todo o respeito pelo que Amrabat fez pela seleção, mas isso não lhe dá o direito de dizer que um treinador tem de sair para que ele se junte à equipe".

E prosseguiu, enviando uma mensagem dura a Amrabat: "Quem é você para dizer isso? Você não está acima da seleção, do treinador ou da bandeira marroquina. Você tem de vir à seleção e jogar em silêncio, mesmo que atue por apenas um minuto, porque é uma honra para você".

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