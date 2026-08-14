Uma fonte revelou os bastidores da negociação para a transferência de Nizar Al-Rashdan, meio-campista da seleção da Jordânia, para o Wydad Athletic marroquino, durante a atual janela de transferências de verão.

O Wydad anunciou a contratação de Al-Rashdan em uma transferência livre por uma temporada, com opção de renovação.

A chegada de Al-Rashdan, de 27 anos, ao gigante marroquino aconteceu apenas 6 meses após o jogador jordaniano passar pelo Al-Qatar, do Catar.

O Al-Ahly não negociou com Al-Rashdan

Uma fonte próxima às negociações revelou ao Kooora que "apesar das reportagens que alegaram o interesse do Al-Ahly egípcio em contar com os serviços de Al-Rashdan, o clube vermelho não entrou em negociações oficiais com o jogador".

Isso ocorre após as reportagens que indicaram que Hussein Amotta, técnico do Al-Ahly, queria contratar Al-Rashdan, a quem já havia dirigido na seleção da Jordânia.

Amotta intervém para ajudar o Wydad

A fonte acrescentou que o português Tadeu Martins, agente de vários jogadores jordanianos e também do técnico Carlos Queiroz, ofereceu Al-Rashdan — a pedido do jogador — a técnicos de clubes árabes por meio de alguns intermediários, e o português Paulo Sérgio, técnico do Wydad, foi um deles.

Indicou ainda que os dirigentes do Wydad receberam bem a ideia de contratar Al-Rashdan, especialmente após sua boa atuação com a seleção da Jordânia na Copa do Mundo de 2026 e o gol que marcou pela Jordânia diante da Argélia na fase de grupos.

A fonte prosseguiu em suas declarações ao Kooora dizendo: "Os dirigentes do Wydad entraram em contato com Amotta (que dirigiu o time em duas passagens anteriores) para consultar sua opinião sobre a negociação, sobretudo porque ele também comandou Al-Rashdan na seleção da Jordânia".

Apesar de Amotta não ter se entusiasmado com a ideia de contratar Al-Rashdan para o Al-Ahly a fim de compensar a saída do tunisiano Mohamed Ali Ben Romdhane, ele aconselhou os dirigentes do Wydad a contratarem o jogador, além de tentar aproximar os pontos de vista entre as duas partes até que o negócio fosse concluído.

Al-Rashdan disputou 14 partidas internacionais com a camisa da seleção da Jordânia sob o comando de Amotta no período entre junho de 2023 e 2024, quando o jogador foi peça fundamental no meio-campo durante a passagem do treinador marroquino.

Contrato por uma única temporada

Apesar de Al-Rashdan ter uma longa trajetória internacional (43 partidas), suas frequentes mudanças de clube geraram receios no Wydad.

Por esse motivo, os dirigentes do clube marroquino preferiram assinar um contrato de um ano, com opção de prorrogação caso o jogador apresente um desempenho de destaque sob o comando de Sérgio.

Ao longo dos últimos três anos, Al-Rashdan atuou por vários clubes, passando pelo Al-Faisaly jordaniano, pelo Newroz e pelo Al-Zawraa iraquianos, pelo Emirates Club, pelo Al-Khalidiyah bareinita e pelo Al-Qatar catariano, antes de desembarcar no Campeonato Marroquino pelas portas do Wydad.

Vale lembrar que o Wydad fechou mais de uma contratação de destaque neste verão, contratando jogadores experientes como Yahya Attiat-Allah, Yahya Jabrane e Ayman El Hassouni, sendo notável que todas essas contratações vieram em transferências livres, sem que o clube pagasse qualquer taxa de transferência.