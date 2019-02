Exclusivo: Joia inglesa, Sancho revela: "Quero ser como Ronaldinho"

Ponta-esquerda do Borussia Dortmund falou sobre suas grandes inspirações na carreira

Com apenas 18 anos, o atacante Jadon Sancho é um dos destaques da excelente temporada do Borussia Dortmund. E à véspera de visitar o Tottenham no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, o jovem conversou com a Goal e Dazn e, além de falar que Ronaldinho foi a sua grande inspiração na carreira, também apontou Neymar como um dos melhores jogadores do mundo.

"Eu só queria jogar futebol. Eu sempre quis ser um jogador de futebol profissional e inspirar as pessoas como o Ronaldinho fez comigo. Pensei: 'Um dia quero ser como ele'. Espero que um dia eu possa alcançar o mesmo nível para que os jovens jogadores olhem para mim. Meu modelo foi Ronaldinho. Ele sempre demonstrou muita facilidade contra os seus adversários. Fez coisas que ninguém mais fez na época. É por isso que sempre olhei para ele", disse.

"Eu tenho que citar dois jogadores: Neymar e Mbappé. Suas estatísticas falam por si, são insanas. Em particular Mbappé joga muito bem, especialmente para a sua idade. Ele é o padrão para todos os jovens neste mundo, os jovens jogadores de futebol devem olhar para ele. O cara é louco. Ele foi eleito o melhor jogador júnior, ele ganhou a Copa do Mundo e ele pode ganhar muito mais se continuar assim.", completou.



Foto: Getty Images

Nesta quarta-feira (13), o Dortmund visita o Tottenham no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, e Sancho falou sobre a sua motivação em voltar a disputar um jogo na Inglaterra.

"Jogar na frente da minha família e dos meus amigos, que não têm oportunidade de me visitar na Alemanha, será muito bom. Além disso, posso mostrar aos fãs da seleção inglesa o que eu tenho. Eu já jogo pela Inglaterra, mas a maioria dos torcedores ainda não me viu. O jogo é uma ótima oportunidade para mostrar quem eu sou.", apontou.

Tottenham e Borussia Dortmund entram em campo nesta quarta-feira (13), às 18h (de Brasília).

Confira outros pontos da entrevista:



Foto: Getty Images

Melhor jogador que atuou ao lado: "Difícil dizer. Eu joguei com muitos bons jogadores. Reus e Raheem tiveram o maior impacto em mim. Marco me ajudou a amadurecer como jogador. Ele sabe quando estou no meu jogo e quando não. Depois de me conhecer, ele disse: "Relaxe, seja você mesmo, você não tem nada a perder, você está jogando bem até agora". Fora do campo, nos divertimos juntos, conversamos com frequência e saímos juntos. Então, temos um bom relacionamento dentro e fora do campo."

Como lida com as críticas: "Essa é a vida, sempre haverá dúvidas. Há sempre muitas pessoas que pensam que você é ruim, outras pensam que você é o melhor do mundo. Nunca será que todo mundo vai amar você, então é sobre como você lida com a situação. Minha equipe me ajudou muito a lidar com isso."