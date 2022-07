Exclusivo: Gabriel Jesus se empolga com projeto Arsenal e reunião com Arteta

Brasileiro destaca objetivos futuros com os Gunners e ambição de "escrever seu nome" na história do clube

Nesta última quarta-feira (06), o novo atacante do Arsenal, Gabriel Jesus, em entrevista exclusiva à GOAL, relatou o motivo de ter escolhido os Gunners como seu próximo clube: "É um grande clube com um grande projeto."

Quando questionado sobre sua transferência, o camisa 9 elogiou o projeto do clube inglês e confirmou ambição pelas conquistas: "Quando soube que tinha a possibilidade de ir para o Arsenal fiquei feliz. E quando o Edu (coordenador técnico do Arsenal) me explicou o que eles querem para o futuro, fiquei muito empolgado em me juntar ao Arsenal. Porque amei o projeto, quero ganhar troféus. Eu quero ganhar tudo. Então, estou animado para me juntar a um grande clube com jogadores muito bons."

O Arsenal se desenvolveu melhor no último ano, tendo garantido a quinta colocação na Premier League muito graças ao treinador Mikel Arteta, quem foi fundamental para a chegada de Jesus: "Já trabalhei com Mikel Arteta. Então acho que conheço um pouco as ideias dele. Acho que sei como ele quer jogar. Acho que é bem parecido com Pep Guardiola. Venho tentar ajudar os caras. E vou tentar aprender com eles também. Como uma família. Foi bom ver todos quando entrei no clube pelo primeiro dia."

"Depois que conversei com Mikel Arteta tive 100% de certeza (de que iria ao Arsenal). Porque eu confio nele. Porque confio neste grande clube. E confio em mim e nos jogadores também. Porque há muito talento aqui", afirmou o jogador. "Muito bons jogadores. E jogadores jovens. Assim como eu, ainda sou jovem. Então, todos estão juntos nisso. Como uma família. Isso é o que eu quero".

Sobre seus objetivos na equipe, Gabriel Jesus destaca a adaptação como principal. O jogador passou cinco anos no Manchester City, após saída do Palmeiras, e agora terá um novo desafio em uma nova equipe: "

Adaptar-se ao clube, adaptar-se com os jogadores. O jeito que eles jogam, o jeito que eles são. Eu vim aqui, então eu tenho que me adaptar, em primeiro lugar. E depois disso, todo o resto virá naturalmente."

"Acho que isso é futebol. O futebol é igual em todos os lugares. Então, no final da temporada, quero ganhar alguma coisa, ganhar troféus, como todo mundo aqui no Arsenal. Essa é a única maneira de me tornar um nome na história deste grande clube."

Arsenal

O brasileiro também foi questionado sobre sua opinião em relação ao maior nome da história do Arsenal, e ele, sem dúvidas, afirmou: "

Acho que tem muitos. Mas para mim, como atacante, acho que o Thierry Henry. Porque ele é uma lenda. Ele é o passado deste clube. Quando você diz Arsenal, você lembra do Thierry Henry."

Jesus completou, ainda, sobre "não querer se tornar o novo Thierry Henry, mas escrever seu nome na história do Arsenal", ressaltando a habilidade do francês: "

Henry é único. Ninguém é igual ao outro. Mas Thierry Henry foi um jogador incrível, porque ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos."

O atacante finaliza falando sobre a Copa do Mundo, sendo um de seus grandes objetivos para o fim deste ano: "Para mim é a maior competição do mundo. Sou brasileiro e vivemos para isso, mas quando estive lá (em 2018) pude sentir. Eu quero ir lá com a seleção brasileira e tentar vencer. Essa é a única maneira de fazer um nome na história brasileira."