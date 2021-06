Exclusivo: fã de Ronaldo e Ibra, Rodrigo Muniz se destaca no Flamengo e mira títulos

Atacante comentou aprendizado com Pedro e Gabigol, a importância de Ceni em seu momento e elege o gol mais bonito

Ficar sem Gabigol e Pedro ao mesmo tempo era o pesadelo de qualquer torcedor do Flamengo. E não é por menos, os dois são considerados os melhores centroavantes do país e responsáveis por boa parte dos gols da equipe. Com o primeiro na seleção brasileira e o segundo afastado por causa da Covid-19, os rubro-negros, no entanto, estão "Munizados" e, nos gols de Rodrigo Muniz, afastaram o sofrimento.

O garoto de 20 anos de idade assumiu o comando de ataque do Flamengo e tem mostrado o por que da concorrência ser alta. São dois gols nos últimos dois jogos e mais bolas na rede (7) do que partidas como titular (5). Números que chamam também à atenção de clubes europeus, como o GENK, da Bélgica, que recentemente demonstrou interesse no atacante.

Em bate papo exclusivo com a Goal, Rodrigo Muniz ressaltou, no entanto, o foco no Flamengo e o desejo de seguir fazendo gols e conquistar mais títulos com a camisa rubro-negra.

"Essas situações eu deixo para os meus representantes, para minha família e para o Flamengo. Eu procuro só pensar em jogar futebol. Acabo vendo as notícias, eles me passam algumas coisas, mas minha cabeça está totalmente voltada para seguir escrevendo a minha história no Flamengo. Quero conquistar títulos aqui, fazer muitos gols e dar alegria pra essa torcida. Vestir esta camisa é o sonho de muitos, sou um privilegiado".

Goal: Como tem sido para você esses primeiros passos no profissional? Você vem conseguindo se destacar de forma rápida no Flamengo.

"Tem sido muito bom. Desde o ano passado, todos me receberam muito bem no grupo e este ano tem sido assim também. É um grupo muito bom, com jogadores experientes, além dos jovens que subiram comigo e os que vem subindo. Isso favorece muito para que possamos nos adaptar de maneira rápida e também pensar em evoluir todos os dias".

Goal: Você tem uma concorrência pesada com Gabigol e Pedro, mas acredito que também aprende bastante com eles, como é a convivência? Vocês conversam... trocam ideia?

"Os dois, assim como vários no grupo, me ajudam muito. Eles são referência para mim e acredito que para todo jogador da nossa posição. São atletas que já conquistaram muita coisa, que estão na Seleção e com a camisa do Flamengo estão, nos últimos anos, como os principais jogadores de frente no país".



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

Goal: Qual a importância do Rogério Ceni nesse momento que você está vivendo? Ele pediu para te buscarem de volta no Coritiba e tem te dado oportunidades.

"Desde que pediu para que eu voltasse, sempre me passou muita confiança. Isso é algo muito importante para o jogador e sou muito grato a ele. Certamente ele é muito importante nesse meu crescimento".

Goal: Um dos seus diferenciais é o cabeceio, você faz algum trabalho a parte para aprimorar isso?

"Desde a base eu sempre procurei aproveitar minha estatura para criar chances em cabeceio. Tenho conseguido no profissional e vou sempre em busca de melhorar. É algo que sigo treinando muito, assim como outros tipos de finalização. Ainda sou jovem e temos que sempre evoluir para ser o mais completo possível".

Goal: No início do Carioca você entrou em campo junto com a garotada, você já estava acostumado a jogar com a base. Contra o América-MG, por exemplo, você jogou ao lado de nomes como Filipe Luís, Diego Ribas e cia. O que é mais fácil para um garoto que está começando, jogar ao lado dos garotos da base ou jogar com esses atletas mais experientes?

"O melhor é jogar ao lado de todos eles (risos). Os jovens a gente já conhece de jogar junto na base e os mais velhos sabem o caminho dentro de campo. Qualquer um ali fica fácil, pois treinamos no dia a dia e isso facilita muito nos jogos".



(Foto: Marcelo Cortes / Flamengo / Divulgação)

Goal: Você tem uma parceria bem interessante com o Matheuzinho dentro de campo, parece que ele sempre sabe onde deve colocar a bola para você, pode falar um pouco sobre isso?

"Com certeza. É um grande amigo e também um grande companheiro de campo. A gente se conhece faz muito tempo e um sabe exatamente o que o outro precisa para ir bem. Na base foi assim e agora no profissional esperamos continuar".

Goal: Já são sete gols em 2021, e começando como titular em cinco jogos, qual desses gols mais te marcou e o que voce achou o mais bonito?

"Contra o Resende, no Carioca. Aquele que fiz de voleio depois do cruzamento no Matheuzinho".

Goal: Todo jogador tem uma grande referencia, alguem que olha e sempre pensa "quero jogar como ele", a sua referência quem é?

"Os dois que gosto muito e sempre vejo vídeos são Ronaldo e Ibrahimovic. São minhas referências na posição, dois jogadores com uma história enorme no futebol e que são exemplos de como se jogar como centroavante. Hoje no Flamengo também tenho a oportunidade de ver Gabi e Pedro, o que para mim é um privilégio por serem grandes referências no país".

Terceiro artilheiro do Flamengo na temporada, atrás apenas de Gabigol e Pedro, Rodrigo Muniz terá mais uma oportunidade de comandar o ataque do Rubro-Negro, nesta quarta-feira (16), diante do Coritiba, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O atacante será novamente titular da equipe.